Treo cờ Tổ quốc từ ngày 9 đến hết 11-10 kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 1649/TB-UBND ngày 6-10-2026 về việc treo cờ Tổ quốc.
Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026), UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc từ ngày 9-10-2026 đến hết ngày 11-10-2026.
UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý đảm bảo đúng quy định.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/treo-co-to-quoc-tu-ngay-9-den-het-11-10-ky-niem-72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-1759800.html