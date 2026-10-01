Trèo cây bị ngã, người phụ nữ chấn thương gan độ IV, nguy kịch

Ngã từ độ cao 4 m, không thấy vết thương nhưng chấn thương gan nghiêm trọng

Chấn thương kín vùng bụng có thể gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng dù bên ngoài không có vết thương hở, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo thông tin từ gia đình, chị N.T.H., ngụ tại Tây Ninh, đang trèo cây hái quả thì bất ngờ mất thăng bằng, ngã sấp xuống đất. Sau tai nạn, chị vẫn tỉnh táo nhưng xuất hiện khó thở, đau tức vùng ngực và bụng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa gồm Chấn thương Chỉnh hình, Nội Tim Mạch, Ngoại Thần Kinh, Hồi sức Tích cực và Ngoại Tiết Niệu được huy động hội chẩn khẩn cấp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Người bệnh có vết bầm vùng bụng phải, bụng chướng, gõ đục vùng thấp, kèm đau tức vùng ngực. Trước nguy cơ chấn thương kín vùng ngực - bụng sau cú ngã từ độ cao, các bác sĩ chỉ định siêu âm ổ bụng, X-quang và chụp MSCT để đánh giá tổn thương.

Khoảng 30 phút sau nhập viện, tình trạng người bệnh đột ngột xấu đi. Chị vật vã, kêu rên, tiêu tiểu không tự chủ, thở co kéo nặng. Mạch tăng lên 115 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg.

Kết quả MSCT bụng xác định chấn thương gan độ IV kèm thoát mạch, dịch ổ bụng lượng nhiều, cho thấy tình trạng chảy máu trong ổ bụng đang diễn tiến nghiêm trọng.

Hình ảnh tổn thương gan trên phim chụp - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát, cho biết gan là cơ quan chứa nhiều mạch máu nên khi bị chấn thương rất dễ gây chảy máu trong ổ bụng. Nếu không được kiểm soát kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc mất máu nặng, đe dọa tính mạng.

Hai giờ phẫu thuật kiểm soát nguồn chảy máu

Trước diễn tiến xấu, các bác sĩ quyết định phẫu thuật mở ổ bụng cấp cứu nhằm kiểm soát nguồn chảy máu.

Trong quá trình thám sát, ê-kíp ghi nhận tổn thương gan tại phân thùy 1 và 5, rách bao quanh thận phải, không ghi nhận tổn thương mạch máu.

Các bác sĩ làm sạch, lấy máu tụ, rửa ổ bụng và chèn gạc tạm thời để kiểm soát chảy máu tại nhu mô gan. Đồng thời, người bệnh được truyền máu và hồi sức tích cực chống sốc trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau khoảng 2 giờ phẫu thuật, ca mổ kết thúc. Tổng lượng máu mất ước tính khoảng 1.200 ml. Người bệnh được truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng cùng nhóm.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau mổ, người bệnh được chuyển đến Khoa Ngoại Tổng Quát điều trị hậu phẫu. Khi tình trạng ổn định, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần 2 để lấy bỏ gạc đã chèn trước đó, kiểm tra gan không còn chảy máu, đánh giá các cơ quan nội tạng khác không ghi nhận tổn thương, rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu dưới gan.

Sau hơn hai tuần điều trị, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, ăn uống được, vết mổ khô, sinh hiệu ổn định và được xuất viện.

Chấn thương kín: Không có vết thương hở vẫn có thể nguy hiểm

BSCKII Nguyễn Vũ An cho biết, chấn thương bụng kín xảy ra khi vùng bụng chịu tác động mạnh từ bên ngoài nhưng không xuất hiện vết thương hở. Điều đáng lưu ý là tổn thương nghiêm trọng bên trong có thể xảy ra ngay cả khi biểu hiện bên ngoài không rõ ràng.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau chấn thương, gan, lách, thận, ruột và các cơ quan khác có thể bị dập, rách hoặc tổn thương mạch máu, gây chảy máu trong ổ bụng. Người bệnh có thể xuất hiện đau bụng, bụng chướng, buồn nôn, choáng váng, khó thở, mệt lả hoặc tụt huyết áp khi mất máu diễn tiến nặng.

Đặc biệt, chấn thương gan có thể gây xuất huyết trong ổ bụng và nhanh chóng dẫn đến sốc mất máu nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

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