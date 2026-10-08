Trend cưới khiến giới trẻ Trung Quốc mê mẩn

Harry Sun biết cảnh quay sẽ như thế nào.

Vị hôn thê của anh, Sami, đã gửi cho anh bức ảnh lan truyền trong bộ phim truyền hình Trung Quốc ăn khách năm nay Trục Ngọc. Nhân vật chính, Vũ An Hầu, cưỡi ngựa ra trận với khí thế oai phong.

Vì vậy, Sun cũng ngồi trên lưng ngựa trong bộ giáp. Anh tạo dáng với chiếc mũ được làm từ lông của chim trĩ, hướng ánh mắt nhìn xa xăm.

Tuy nhiên, điều mà Sun không ngờ tới là việc đóng vai chính trong câu chuyện tình yêu của mình lại đòi hỏi quy trình sản xuất công phu đến vậy.

“Tôi phải đội một bộ tóc giả. Nó dính chặt vào đầu tôi”, Sun kể.

Xung quanh anh là ekip như trên một phim trường: đạo diễn, quay phim, nhiếp ảnh gia cùng đội ngũ làm tóc và trang điểm. Tất cả làm việc dưới cái nóng oi bức của tháng 7 ở Tô Châu.

Hai tháng sau, cặp đôi trình chiếu bộ phim dài hai phút rưỡi tại tiệc cưới. Cả khán phòng trở nên sôi động: khách mời bật cười trước những cảnh bắn cung và yêu cầu xem lại bộ phim trước khi buổi tiệc kết thúc.

Đây là một trong những xu hướng lớn tại các đám cưới Trung Quốc hiện nay: Nhiều cặp đôi đang trả tiền để trở thành nhân vật chính trong bộ phim ngắn của riêng mình.

Những tác phẩm này được quay theo phong cách điện ảnh với ekip chuyên nghiệp, trang phục và kịch bản đầu tư kỹ lưỡng, theo Bloomberg.

Kịch bản "tam sinh, tam thế"

Một trong những kịch bản phổ biến nhất là “Tam sinh, tam thế” (ba đời, ba kiếp) lấy cảm hứng từ tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng.

Các cặp đôi được số phận đưa đẩy gặp lại nhau qua những kiếp sống ở triều đại Trung Quốc thời xưa, thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc đầu những năm 1900 và thời hiện đại.

Xu hướng này cũng là điểm sáng hiếm hoi trong ngành cưới đang gặp khó khăn tại Trung Quốc.

Nước này ghi nhận 6,1 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn trong năm 2024, giảm 20,5% so với năm 2023, theo China Daily.

Sau khi tăng trở lại trong thời gian ngắn vào năm 2025, số cặp kết hôn lại giảm trong những tháng đầu năm 2026.

Quay những bộ phim lãng mạn giả tưởng trở thành xu hướng trong đám cưới Trung Quốc hiện nay. Ảnh: Sijur Films.

Xu hướng biến video cưới thành những tác phẩm điện ảnh hoành tráng phù hợp với thói quen tiếp nhận nội dung bằng video của Gen Z Trung Quốc. Nó cũng đáp ứng sở thích mặc trang phục cổ trang và truyền thống, góp phần thúc đẩy phong trào Hán phục (hanfu) - khi giới trẻ mặc trang phục truyền thống Trung Quốc cho nhiều hoạt động, từ chụp ảnh đường phố đến tham quan công viên chủ đề.

Vợ chồng Sun trả cho Sijur Films gần 12.000 nhân dân tệ (khoảng 1.790 USD) cho một gói dịch vụ, bao gồm cả 20 ảnh chụp và video dài 30 giây - mức giá tương đối khiêm tốn so với tiêu chuẩn của studio.

Các gói dịch “tam sinh, tam thế” của công ty có thể lên tới 16.000 nhân dân tệ, tùy thuộc vào độ cầu kỳ của trang phục, địa điểm quay và mức độ cá nhân hóa kịch bản. Nhu cầu đối với các gói quay “5 kiếp sống” và thậm chí “6 kiếp sống” cũng đang tăng, với chi phí có thể lên tới gần gấp đôi.

Điều này trái ngược với mức giá từ 5.000 đến 8.000 nhân dân tệ mà các cặp đôi thường trả cho gói chụp ảnh cưới trước đây.

Theo Luo Wei, đồng sáng lập Sijur Films, công ty có trụ sở tại Thành Đô và hoạt động tại 8 thành phố, quay cho khoảng 100 cặp đôi mỗi tuần.

Các địa điểm quay được lựa chọn nhằm tạo hiệu ứng điện ảnh tối đa, từ những dòng suối uốn lượn trong khu vườn Yuehui ở Dongguan và cây cầu đá hình vòm tại cổ trấn Dangkou ở Wuxi, đến cung điện Nanhua ở Chengdu.

Những buổi quay có đầy đủ ekip như trên một phim trường, bao gồm đạo diễn, quay phim và đội làm tóc, trang điểm. Ảnh: Sijur Films.

Theo Luo, việc ngày càng đề cao lựa chọn cá nhân trong hôn nhân giúp lý giải sức hấp dẫn của dòng phim ngắn này.

“Trước đây, người ta thường nghĩ: ‘Người này cũng khá phù hợp, vậy thì cứ kết hôn thôi’. Còn bây giờ là: ‘Chỉ khi tôi chắc chắn đây là người mình muốn gắn bó’. Có ít người sẵn sàng kết hôn hơn, nhưng những cặp đôi quyết định kết hôn lại nghiêm túc hơn với lựa chọn của mình”, Luo cho hay.

Các cặp đôi muốn có một sản phẩm thực sự mang dấu ấn cá nhân, khoảnh khắc do chính họ định nghĩa thay vì sự kiện do cha mẹ sắp đặt.

Sức hấp dẫn của những bộ phim này còn chạm đến một nhu cầu sâu sắc hơn.

“Trong cuộc sống thực, bạn không thể hoàn toàn tự viết kịch bản cho mình”, Luo nói. “Nhưng trong vài giờ trên phim trường, họ được quyết định cốt truyện và cái kết. Đó là trải nghiệm hiếm có và đáng quý”.

Cạnh tranh

Xu hướng này hưởng lợi từ thành công vang dội của microdrama - những bộ phim dài tập được thiết kế để xem trên điện thoại, với mỗi tập chỉ khoảng 90 giây. Hình thức này khởi đầu tại Trung Quốc và hiện trở thành loại hình giải trí di động phát triển nhanh nhất thế giới.

Theo CNBC, dẫn số liệu từ Hiệp hội Dịch vụ Phát thanh Truyền hình Trực tuyến Trung Quốc, thị trường phim ngắn của Trung Quốc được ước tính đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (gần 15 tỷ USD) trong năm 2025.

Điều này đã tạo ra lực lượng lao động đông đảo tại Trung Quốc đại lục có kinh nghiệm về quay nội dung ngắn, đồng thời có khả năng đáp ứng nhu cầu đối với phim cưới ngắn từ những nơi có cộng đồng nói tiếng Trung lớn như Malaysia và Singapore.

Kịch bản phim gây sốt "tam sinh, tam thế" kể về các cặp đôi được tái sinh qua nhiều thời đại và gặp nhau nhờ định mệnh. Ảnh: Sijur Films.

Cô dâu Đài Loan (Trung Quốc) Mianmian Bing cho biết cô bay đến Thượng Hải để quay bộ phim “tam sinh, tam thế”. Theo bài đăng của cô trên Xiaohongshu, cách xây dựng phân cảnh và tạo hình của studio ở Thượng Hải mang tới sản phẩm giàu tính điện ảnh hơn.

“Sau khi xem bộ phim hoàn chỉnh, tôi chỉ có thể nói rằng: từng chút chi phí và thời gian dành cho chuyến đi đều hoàn toàn xứng đáng”, cô nói.

Bộ phim là một trong hàng nghìn video cưới đã được đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều video thu hút lượng lượt xem đáng kể cùng bình luận tích cực.

“Tại sao thời tôi kết hôn lại chưa có thứ này nhỉ?” một người dùng bình luận.

Luo của Sijur Films cho biết sự phổ biến của hình thức này đã kéo theo làn sóng các studio cạnh tranh gia nhập thị trường.

Một số địa điểm trở nên đông đúc khiến các cặp đôi và ekip thường phải xếp hàng để có được góc quay mong muốn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đặt ra thách thức khác: nếu AI có thể tạo ra những cảnh phim ngày càng chân thực và có tính điện ảnh, tại sao khách hàng còn phải trả tiền cho studio?

Tuy nhiên, video chỉ là một phần của câu chuyện. Theo Luo, các cặp đôi không chỉ trả tiền cho bộ phim hoàn chỉnh, mà còn trả tiền cho trải nghiệm tạo ra bộ phim đó - một ký ức có giá trị riêng. Và có những khoảnh khắc quá riêng tư mà AI không thể tạo ra.

Anh nhớ lại một cô dâu mất cha trước ngày cưới và đề nghị ekip xây dựng cảnh xoay quanh chiếc đồng hồ ông để lại cho cô.

Khi mẹ cô xem bộ phim hoàn chỉnh, bà đã khóc rất lâu.

“Đó không phải khoảnh khắc gây sốt, và nó sẽ không trở thành nội dung viral”, Luo nói. “Nhưng đó là khoảnh khắc khiến tôi hiểu rõ vì sao chúng tôi làm công việc này”.