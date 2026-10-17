Trend biến hình theo từng vòng quay quạt trần: Việt phục gia nhập đường đua

Lướt mạng xã hội dạo gần đây, những video biến hình với góc quay từ trên xuống đang thu hút sự chú ý nhờ cách chuyển cảnh khá độc đáo. Nhân vật nằm giữa khung hình, còn mỗi lần cánh quạt lướt qua, một bộ trang phục mới lại xuất hiện. Từ một ý tưởng tưởng chừng đơn giản, “quạt trần biến hình” mở ra màn khoe trang phục liên tiếp chỉ trong một video ngắn.

Cánh quạt trở thành “đạo cụ” chuyển cảnh

Điểm đặc trưng của trend nằm ở góc máy cố định, hướng thẳng từ trên xuống. Nhân vật thường nằm ngửa trên sàn, lần lượt xuất hiện trong nhiều bộ trang phục khác nhau. Chuyển động của cánh quạt tạo hiệu ứng che khung hình, giúp việc thay đổi trang phục trở nên liền mạch và bất ngờ.

﻿Có người chọn trang phục truyền thống nhưng cũng có người chọn phong cách riêng cho mình. Nguồn: @xinh.p32.

Để video bắt mắt hơn, người thực hiện thường lựa chọn những bộ đồ có màu sắc, kiểu dáng khác biệt, kết hợp phụ kiện và cách tạo hình riêng. Khi được ghép với nhạc có nhịp điệu phù hợp, mỗi lần cánh quạt đi qua lại trở thành một khoảnh khắc “mở khóa” diện mạo mới.

﻿Ở nước bạn, bộ Kimono cũng được xuất hiện với hình ảnh đẹp mắt, chỉn chu. Nguồn: @vivisan.japan.

Trào lưu này cũng được cộng đồng cosplay hưởng ứng với những màn hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Thay vì chỉ giới thiệu từng bộ trang phục qua ảnh tĩnh, người tham gia có thể tận dụng hiệu ứng chuyển cảnh để trình diễn cả một chuỗi tạo hình trong vài giây.

﻿Nguồn: @giathilinh.

Khi áo dài, Việt phục “bắt sóng” trend

Không dừng lại ở thời trang thường ngày hay cosplay, trend quạt trần biến hình còn có thể được biến tấu với những bộ trang phục mang dấu ấn văn hóa. Trong các phiên bản của giới trẻ Việt, áo dài và Việt phục là những lựa chọn đáng chú ý, giúp mỗi lần chuyển cảnh mang đến một màu sắc khác nhau.

Trang phục truyền thống Việt Nam xuất hiện lộng lẫy trong những khung hình. Nguồn: @linhchi.aodairental.

Từ tà áo dài duyên dáng đến những bộ Việt phục đi kèm khăn vấn, trâm cài và phụ kiện truyền thống, sự thay đổi về màu sắc, phom dáng tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị khi nhìn từ trên cao. Cách thể hiện này cũng giúp các chi tiết trang phục trở thành tâm điểm của video, thay vì chỉ xuất hiện thoáng qua trong những bức ảnh riêng lẻ.

﻿Nguồn: @nam.voc.

﻿Áo dài và các mẫu Việt phục khác cũng được cư dân mạng nhanh chóng cho lên sóng. Nguồn: @chichi.9x.

Sức hút của trend nằm ở khả năng biến một góc quay quen thuộc thành sân khấu trình diễn thời trang thu nhỏ. Mỗi người có thể lựa chọn phong cách riêng, từ hiện đại, cá tính đến truyền thống, để tạo nên phiên bản mang dấu ấn cá nhân.