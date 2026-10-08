'Trend' bán xe hybrid ở nhóm SUV tầm giá một tỷ đồng

Khi các mẫu xe xăng gần như đã tập hợp đông đủ ở phân khúc SUV C tầm giá một tỷ đồng. Các thương hiệu quyết định tăng khả năng cạnh tranh bằng cách bổ sung tùy chọn động cơ mới. Và hệ truyền động hybrid đang được nhiều hãng xe lựa chọn.

Từ hãng Hàn Quốc đến Nhật Bản, Trung Quốc, thương hiệu nào cũng đang nỗ lực bổ sung các tùy chọn động cơ lai vào phân khúc, sẵn sàng cạnh tranh trong dịp cuối năm nay.

Subaru Forester Hybrid sắp ra mắt

Trên trang chủ của Subaru Asia vừa đăng hình ảnh nhá hàng cho mẫu xe mới. Theo bài đăng, đây sẽ là mẫu Forester thế hệ mới sở hữu hệ truyền động hybrid. Đặc biệt , hình ảnh được đi kèm dòng trạng thái "made in Japan", khẳng định đây tiếp tục là mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản của thương hiệu, tương tự phiên bản thuần xăng hiện hành.

Trước đó trong buổi chia sẻ với truyền thông vào đầu năm, Tổng giám đốc của Subaru Việt Nam cũng cho biết mẫu xe SUV hybrid mới sẽ sớm được mang về thị trường, cạnh tranh trong nhóm SUV tầm giá một tỷ đồng.

Bài đăng hé lộ về mẫu Forester Hybrid mới của Subaru. Ảnh: Subaru/Facebook.

Đại lý của thương hiệu cũng bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe với mức giá được đồn đoán trên 1,4 tỷ đồng. Theo hình ảnh của mẫu xe tại các thị trường, bản hybrid không có nhiều khác biệt so với mẫu xe thuần xăng. Điểm nổi bật nằm ở hệ truyền động của Subaru Forester mới.

Phiên bản tại thị trường quốc tế được trang bị động cơ xăng Boxer 2.5L công suất khoảng 162 mã lực, mô-men xoắn 209 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 270 Nm. Tổng công suất của xe đạt khoảng 194 mã lực, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số eCVT cùng bộ pin lithium-ion 1,1 kWh.

Kia Sportage Hybrid trình làng

Trước đó, Kia đã giới thiệu phiên bản hybrid của mẫu SUV Sportage quen thuộc. Xe được chốt giá từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng cho tổng 3 tùy chọn. Thiết kế của Sportage tiếp tục là điểm cộng lớn với cụm đèn star-map quen thuộc.

Sportage bản hybrid được trang bị máy xăng 1.6L kết hợp motor điện, cho tổng công suất 231 mã lực, mô men xoắn 367 Nm. Đi kèm khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc 2 cầu (AWD) tùy phiên bản.

Kia New Sportage Hybrid có giá khởi điểm 999 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Giá bán của xe nếu so với các phiên bản xăng hay truyền thông định giá của hãng cũng không quá cao, thậm chí còn cho thấy nỗ lực làm giá tốt từ Thaco.

Tuy nhiên, con số này chắc chắn vẫn là một trở ngại nhất định cho Sportage ở thời điểm mà thị trường đã xuất hiện nhiều đối thủ mạnh, với giá bán cạnh tranh và thiết kế cũng không thua kém.

Chờ giá Hyundai Tucson hybrid

Vào tháng 8, Hyundai đã giới thiệu Tucson hybrid tại nhiều sự kiện của hãng khắp cả nước. Đến hiện tại, các đại lý của hãng đã nhận đặt cọc xe, song giá bán dự kiến của chiếc SUV vẫn chưa được công bố.

Thiết kế của Tucson bản hybrid cũng chẳng khác biệt với mẫu xe xăng, chỉ thay đổi sức mạnh bên dưới nắp ca pô. Hệ truyền động hybrid trên Tucson mới kết hợp giữa động cơ xăng Smartstream G1.6 T-GDi và motor điện, sản sinh tổng công suất 231,8 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm. Theo dự đoán, giá của mẫu xe có thể khoảng dưới một tỷ đồng.

Hyundai Tucson dự kiến ra mắt năm nay. Ảnh: Phúc Hậu.

Đây có thể xem là một mẫu xe hứa hẹn mang lại doanh số tốt cho Hyundai trong giai đoạn khó khăn. Tucson thừa hưởng được ưu điểm về thiết kế và sự yêu thích từ người dùng của mẫu xe chạy xăng, không trải qua sự thay đổi quá bất ngờ về ngoại hình.

Động cơ hybrid của xe khi trải nghiệm cũng cho thấy khả năng vận hành lanh lẹ, dứt khoát nhờ được bổ sung motor điện. Tình trạng turbo lag cũng được giải quyết.

BYD Sealion 5 góp mặt

BYD Sealion 5 là cái tên mới dự kiến sắp ra mắt thị trường Việt trong cuối tháng 10. Mẫu xe cũng được định vị cùng nhóm SUV tầm giá một tỷ đồng nhưng sở hữu động cơ PHEV.

Hệ thống DM-i Super Hybrid trên BYD Sealion 5 kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L với motor điện công suất cao và pin Blade, cung cấp công suất đầu ra tối đa 214 mã lực.

Xe dự kiến có giá không quá 790 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Phạm vi hoạt động thuần điện của BYD Sealion 5 là 110 km (chuẩn NEDC), tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.200 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe theo công bố đạt 0,8 lít/100 km (khi đầy pin) và 3,7 lít/100 km (khi pin thấp).

Tại buổi gặp mặt với truyền thông, COO của BYD, ông Võ Minh Lực, từng chia sẻ về kỳ vọng doanh số tốt của mẫu xe mới.

Dù chưa chính thức công bố giá bán, song theo đại diện BYD Việt Nam, BYD Sealion 5 dự kiến có giá không cao quá mốc 790 triệu đồng, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng về giá với các đại diện cùng phân khúc.