Trên thao trường diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026

Tiếng phương tiện cơ giới, tiếng chỉ huy, tiếng bước chân của cán bộ, chiến sĩ liên tục vang lên giữa khu vực nhà xưởng Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai.

Trên thao trường, các lực lượng tập trung cao độ, luyện tập từng nội dung theo phương án. Mỗi động tác kỹ thuật, mỗi tình huống phối hợp được tập đi tập lại, điều chỉnh qua từng lượt luyện tập. Sau nhiều ngày dãi nắng, dầm mưa, từng phần việc đang dần được khớp nối, hướng tới sự thống nhất, nhịp nhàng trong chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý tình huống.

Được lựa chọn làm địa điểm tổ chức diễn tập, Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Càng gần ngày tổng duyệt dự kiến 28/9, các lực lượng càng khẩn trương hoàn thiện từng nội dung, rà soát kỹ từng phương án phối hợp. Đây là thời điểm quan trọng để các lực lượng rà soát, kiểm tra lần cuối khả năng phối hợp trước khi bước vào cuộc diễn tập chính thức.

Tham gia diễn tập có 420 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng lực lượng chữa cháy tại cơ sở, trực tiếp thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong tình huống giả định, mỗi lực lượng đảm nhiệm một phần việc khác nhau. Lực lượng tại cơ sở nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, tổ chức thoát nạn, cứu người.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Các lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, hỗ trợ xử lý tình huống.

Thượng tá Nguyễn Hải Linh - Đội Trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: "Đối với những lực lượng ít có điều kiện ra thao trường, quá trình luyện tập là một thử thách nhưng cũng là cơ hội để nâng cao kỹ năng".

Khi các lực lượng cùng xuất hiện trên thao trường, điều quan trọng không chỉ là mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mà còn phải biết phối hợp với nhau trong từng thời điểm.

Theo tình huống giả định, tại Xưởng hỏa luyện thuộc Nhà máy luyện đồng số 1 xảy ra cháy do công nhân vi phạm quy trình an toàn, đổ xỉ nóng vào khu vực ẩm ướt, khiến xỉ văng bắn vào tấm lợp composite và thiết bị, gây cháy. Đám cháy nhanh chóng lan theo phương thẳng đứng và dọc các đường ống kỹ thuật, phát sinh nhiều khói và khí độc, đe dọa đến an toàn của người và khu vực sản xuất.

Ngay khi phát hiện cháy, Đội Phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhanh chóng sử dụng phương tiện, thiết bị tại chỗ tập trung cứu người và tài sản.

Tiếp đó, Công an tỉnh Lào Cai huy động lực lượng, phương tiện của công an các đơn vị, địa phương, phối hợp với lực lượng quân đội và lực lượng chữa cháy tại cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình, hiệp đồng khống chế đám cháy.

Cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 có quy mô lớn, với 420 cán bộ, chiến sĩ và nhân lực thuộc các lực lượng tham gia diễn tập, cùng 34 phương tiện cơ giới chuyên dụng.

Các lực lượng phối hợp hiệp đồng sớm khống chế đám cháy.

Song song với đó, nhiều biện pháp cứu hộ đồng loạt được triển khai như: sử dụng xe thang vươn cao; cầu dây nghiêng; đội hình dây hạ chậm; đệm hơi để cứu nạn cho người mắc kẹt trên tầng cao, khó tiếp cận.

Đồng thời, công tác tìm kiếm, cấp cứu nạn nhân bị mắc kẹt được triển khai gấp rút với sự tham gia của lực lượng cảnh sát cơ động, y tế và lực lượng tại chỗ.

Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đây là những người trực tiếp làm việc tại các phân xưởng, hiểu rõ đặc điểm dây chuyền, khu vực sản xuất, vị trí các thiết bị và nguy cơ có thể phát sinh. Khi xảy ra sự cố, họ cũng là lực lượng đầu tiên có mặt, thực hiện các biện pháp xử lý ban đầu trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Theo ông Lê Quang Thành, Trưởng phòng An toàn môi trường, Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai, công tác phòng cháy, chữa cháy luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng và triển khai thường xuyên.

Qua diễn tập, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng được kiểm tra, nâng cao; lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở có thêm cơ hội củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành. Các phương án ứng phó với tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn được rà soát, bổ sung và hoàn thiện.

Từ thao trường, tinh thần chủ động phòng ngừa được lan tỏa đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân. Bởi trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không ai có thể đứng ngoài cuộc.