(PLVN) - Trong nền kinh tế dựa ngày càng nhiều vào tri thức và công nghệ, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà cần trở thành chuẩn mực ứng xử của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để nuôi dưỡng sức sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.