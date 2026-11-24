Trên thao trường của Bộ đội Hóa học
Để sẵn sàng cho các nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 38, Bộ Tham mưu Quân khu 7 luôn tích cực rèn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật theo phương châm khoa học, cơ bản, thiết thực, sát thực tế nhiệm vụ và đặc thù chuyên ngành hóa học.
Qua huấn luyện, bộ đội nâng cao thể lực, trình độ chuyên môn, khả năng phối hợp và xử trí linh hoạt các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tren-thao-truong-cua-bo-doi-hoa-hoc-1064739