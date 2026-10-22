Trên tay iPhone Duo: Trải nghiệm chưa từng có trên iPhone

“Apple không đi đầu, nhưng sẽ tái định nghĩa công nghệ” là câu nói thường được nhắc đến mỗi khi Táo khuyết giới thiệu sản phẩm gì đó mới. Nhiều người hâm mộ công ty này dùng câu trên để lý giải cách hãng tối ưu và biến những công nghệ đã xuất hiện thành thiết bị tốt hơn hẳn đối thủ. Ở chiều ngược lại, người ghét Apple dẫn câu nói trên như cách để chế giễu việc nhà sản xuất này thường đi sau, chỉ biết chờ đợi công nghệ chín muồi.

iPhone Duo là sản phẩm tiêu biểu giữa hai thái cực đó. Một phía, Apple ra mắt điện thoại gập sau 7 năm so với đối thủ trực tiếp của hãng. Ở chiều ngược lại, tỉ lệ màn hình và cách họ tối ưu iOS mang tính cách mạng, khác hoàn toàn cách tiếp cận của thế giới Android với smartphone gập trước đây.

Ít nhất ngay ở thế hệ đầu tiên, Apple đã giải quyết được một bài toán lớn. Những người dùng iPhone thích điện thoại gập, giờ đây đã không còn buộc phải chuyển sang Android nữa.

Trải nghiệm iPhone Duo để biết vì sao máy có giá 65 triệu Duo là chiếc iPhone không giống bất kỳ chiếc iPhone nào trước đây. Sản phẩm đạt đến mức độ hoàn thiện mà chưa smartphone gập nào từng chạm tới.

Cách tiếp cận đúng cho máy gập

Nếu là thời điểm này một năm trước, iPhone Duo là thiết bị tiên phong về tỷ lệ màn hình máy gập. Tuy nhiên, vì trùng hợp hoặc rò rỉ thông tin, cả Samsung, Huawei và Xiaomi đều phát hành những chiếc máy có tỷ lệ wide-fold, trước đó không lâu, phần nào khiến đặc điểm bán hàng của iPhone Duo không còn mới mẻ.

Bất chấp việc ai đã nghĩ ra giải pháp này đầu tiên, điện thoại gập màn hình rộng là hướng đi phù hợp cho mẫu iPhone gập đầu tiên, thay vì kiểu gập cuốn sách ở trên dòng Fold trước đây của Samsung và các hãng Trung Quốc. Cách thiết kế này khuyến khích người dùng sử dụng màn hình bên trong, tận dụng được kích thước lớn và giảm thiểu tình trạng xung đột ứng dụng vì tương thích kém.

Thứ "đặc trưng" của Apple trên iPhone Duo là lớp phủ mờ Nano Texture trên màn hình chính. Đây là lớp phủ được Apple thiết kế đặc biệt cho máy gập, có sự khác biệt so với giải pháp tương tự trên iPad, MacBook. Lớp phủ giúp hạn chế hiện tượng phản chiếu, không làm lộ ra phần hõm trên màn hình. Nó làm việc hiệu quả, biến iPhone Duo trở thành chiếc máy gập gần như không nếp gấp, có chất lượng hoàn thiện tốt nhất trên thị trường. Đổi lại, khả năng hiển thị bị ảnh hưởng bởi lớp phủ không trong suốt hoàn toàn.

Apple đi xa hơn các đối thủ nhờ làm chủ iOS. Hãng này kéo thanh trạng thái và các nút tương tác sang cạnh phải. Dù lúc gập hay mở, vị trí của cụm này không đổi. Chỉ nâng cấp nhỏ đã khiến trải nghiệm đồng nhất và dễ làm quen hơn. Mặt khác, phương án giúp nén chặt màn hình ngoài, biến không gian thành khung 16:9, gần như tương thích mọi ứng dụng.

Cùng cách tiếp cận, Apple đưa phím nguồn, Camera Control ra cạnh phải, hai nút tăng giảm âm lượng lên trên đỉnh. Với bố trí này, dù mở hay gập, vị trí phím bấm vẫn vậy. Chi tiết nhỏ nhưng đôi khi bị các hãng Android bỏ quên. Ví dụ, mẫu Honor Magic V để phím âm lượng ở cạnh trái, lúc gập lại chuyển sang phía phải, rất khó làm quen.

Về phần mềm, Táo khuyết đã công bố bộ công cụ SDK iOS 27.1 để nhà phát triển cập nhật phần mềm của họ đồng bộ với cách bố trí mới. Với vài app đã tương thích, chúng làm việc hiệu quả, tận dụng tối đa diện tích màn hình và có giao diện tối ưu cả khi gập lại hay mở ra, thậm chí tận dụng được không gian ở chế độ đặt vuông góc để điều khiển như Netflix.

Tuy nhiên, đây mới là những ngày đầu tiên của hệ điều hành mới, cả Táo khuyết và giới lập trình viên còn nhiều việc phải làm để mọi thứ khách hàng dùng đều tương thích như iPhone thường. Nếu Apple làm được, họ sẽ thật sự dẫn dắt thị trường điện thoại gập.

Công nghệ chín muồi

Ngoài những đổi mới về phần cứng và tính năng, Apple cũng tái sử dụng không ít công nghệ đã chín muồi, xuất hiện từ trước. iPhone Duo có bản lề cứng, dừng được ở nhiều góc độ. Bằng cách này, chủ máy có thể tận dụng sản phẩm làm chân chụp ảnh, chỉnh hướng màn hình tiện xem nội dung rảnh tay hay làm đồng hồ chờ khi cần.

Đây vốn là chế độ linh hoạt có trên nhiều máy gập Samsung trước đây, nhưng hãng không thể duy trì khi giảm độ mỏng thiết bị trên thế hệ Z Fold7,8.

Tương tự, camera ẩn bên trong màn hình cũng từng được nhà sản xuất Hàn Quốc áp dụng trên các máy Z Fold. Qua đó, hãng giải quyết một trong những vấn đề khiến tôi khó chịu nhất trên Z Fold8 khi phần đục lỗ đặt giữa màn hình, thường xuyên che lấp một phần nội dung. Bù lại, chất lượng của camera trong màn hình không tốt, chỉ đủ cho mục đích cơ bản như gọi video.

Apple có một vài phương án giúp chia đôi màn hình, nhưng ít tùy biến hơn các hãng Android. Tôi nghĩ mình sẽ không dùng nhiều chức năng này bởi bản thân mua máy gập để có màn hình lớn toàn vẹn, thay vì những ô cửa sổ nhỏ ghép lại với nhau.

Trong khi mang đến làn gió mới cho thế giới điện thoại gập, Apple chưa vượt trội hoàn toàn. Dung lượng pin trên thiết bị này thấp hơn Huawei Pura X Max hay Xiaomi 18 Fold. Ngoài mức giá 65 triệu đồng, những cắt giảm phần cứng có thể khiến tôi chùn chân trước quyết định sử dụng thiết bị này như máy chính, thay cho một chiếc iPhone Pro.

Là điện thoại mỏng nhất Apple từng làm, iPhone Duo vẫn dày và nặng hơn Z Fold8.

Trong vài giờ đầu tiên sử dụng, iPhone Duo nóng lên nhanh ở phần mặt lưng, có khoảng chênh lệch lớn về nhiệt độ ở hai bên chiếc máy. Việc dùng chung bộ xử lý A20 Pro như dòng iPhone 18 Pro/Pro Max, nhưng mỏng hơn và không có tản nhiệt buồng hơi lớn cũng là phần thua thiệt của sản phẩm gập. Người dùng chiếc máy 65 triệu đồng vẫn phải chấp nhận việc không có đủ 3 camera hay FaceID tân tiến như máy dạng thanh giá rẻ hơn phân nửa.

iPhone Duo một lần nữa thể hiện sự sắc sảo của Apple khi nghiên cứu trải nghiệm người dùng. Bằng việc thấu hiểu nhu cầu, họ tạo ra chiếc máy khai thác được chính xác thứ khách hàng cần với điện thoại gập cùng một hệ điều hành tối ưu cho các tác vụ đó. Tuy nhiên, việc định giá cao và năng lực sản xuất hạn chế có thể khiến lượng khách hàng có thể tiếp cận chiếc máy bị thu hẹp.

Ảnh thực tế.