Trên tay iPhone 18 Pro Max màu Xanh băng thanh trước ngày mở bán

Đánh giá nhanh iPhone 18 Pro Max: Nâng cấp khó nhìn thấy

Đánh giá nhanh iPhone 18 Pro Max: Nâng cấp khó nhìn thấy

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Apple tập trung vào phần cứng, củng cố trải nghiệm người dùng bằng chip 2 nm, pin lớn và tản nhiệt buồng hơi.

Video: Quang Thông - Quỳnh Nhi.

Đánh giá nhanh iPhone 18 Pro Max: Nâng cấp sâu ẩn dưới ngoại hình quen Apple tập trung vào phần cứng, củng cố trải nghiệm người dùng bằng chip 2 nm, pin lớn và tản nhiệt buồng hơi.

Thiết kế quen thuộc

Ngoại hình ít thay đổi, nhưng "nội thất" nâng cấp đáng kể

Màn hình 6,9 inch

Trọng lượng 249 g

Nếu chỉ nhìn lướt qua, iPhone 18 Pro Max không tạo cảm giác là một thế hệ hoàn toàn mới. Apple gần như giữ nguyên dáng máy, mặt lưng, cụm camera và tỷ lệ tổng thể. Những thay đổi dễ nhận ra hơn nằm ở Dynamic Island gọn lại, màu sắc mới và một số tinh chỉnh nhỏ ở phần hoàn thiện. Đây là mẫu máy mang phong cách “nâng cấp sâu bên trong” nhiều hơn là lột xác về ngoại hình.

Ảnh: Phương Lâm.

Dynamic Island gọn hơn

Mặt trước thoáng đãng

Thiết kế mới ở phần đục màn hình

Tăng không gian hiển thị

Ở mặt trước, Dynamic Island nhỏ hơn nhờ việc Apple tách phần đèn hồng ngoại ra, đặt nó ở góc trái. Dưới nắng gắt, người dùng có thể nhìn ra chi tiết này. Khác với dự đoán, thay đổi này ít tác động đến trải nghiệm bởi người dùng iPhone đời cũ đã quen với vùng khuyết, không còn bị ảnh hưởng về trải nghiệm.

Ảnh: Phương Lâm.

Camera là tâm điểm

Nâng cấp lớn về phần cứng

Camera chính 48 MP

Khẩu độ biến thiên vật lý

Điểm được nhắc nhiều nhất trong các bài đánh giá đầu tiên là hệ thống camera. iPhone 18 Pro Max lần đầu có camera chính hỗ trợ khẩu độ vật lý thay đổi, giúp máy linh hoạt hơn khi chụp chân dung, cảnh đêm hoặc chụp chủ thể ở khoảng cách cận. Nâng cấp này là bước chuẩn bị cho tương lai, khi Apple dùng những cảm biến to hơn cho iPhone Pro. Các máy Android có cảm biến 1 inch đôi khi gặp khó khăn khi lấy nét gần và độ sâu trường ảnh quá mỏng. Vòng khẩu đóng mở được là trang bị đáng giá trong trường hợp này.

Ảnh: Phương Lâm.

iPhone nay giống máy ảnh hơn

Giao diện Camera “Pro”

4 mức khẩu độ

Tùy chọn chỉnh tay

Không chỉ thay đổi phần cứng, Apple còn bổ sung thêm nhiều thiết lập kiểu Pro ngay trong ứng dụng Camera mặc định. Người dùng có thể can thiệp sâu hơn vào khẩu độ, phơi sáng, lấy nét hay cân bằng trắng mà không cần tải ứng dụng ngoài. Điều này khiến iPhone 18 Pro Max trở nên hấp dẫn hơn với nhóm thích chụp ảnh nghiêm túc, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa smartphone và máy ảnh compact.

Ảnh: Phương Lâm.

Hiệu năng bỏ xa phần còn lại

Chip 2 nm giúp Apple vượt trội

Chip A20 Pro

Tiến trình 2 nm

Về sức mạnh xử lý, iPhone 18 Pro Max vẫn giữ vị trí rất cao trong nhóm điện thoại flagship. Các tác vụ nặng như quay video, chỉnh sửa ảnh, xử lý AI hay chơi game gần như không phải là vấn đề. Tuy vậy, đánh giá chung cho thấy hiệu năng năm nay không còn là thứ gây bất ngờ lớn, bởi iPhone các đời gần đây vốn đã quá mạnh. Thay đổi đáng giá hơn là khả năng duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài.

Ảnh: Phương Lâm.

Tản nhiệt tốt hơn

Duy trì hiệu suất cho chip mới

Buồng hơi lớn hơn

Không còn quá nhiệt

Hệ thống tản nhiệt mới là chi tiết được đánh giá cao. Khi chơi game nặng, chỉnh video hay sử dụng camera liên tục, iPhone 18 Pro Max ít nóng cục bộ hơn và giữ hiệu suất ổn định lâu hơn. Trong trải nghiệm hàng ngày, tôi kỳ vọng chiếc máy không còn bị giảm độ sáng màn hình khi làm việc nặng ngoài trời trong thời gian dài nữa.

Ảnh: Phương Lâm.

Pin là nâng cấp dễ cảm nhận nhất

Thời lượng pin thuyết phục

Dễ dùng trọn ngày

Sạc nhanh hơn trước

Pin lại là thứ dễ làm người dùng cảm thấy hài lòng nhất ngay từ những ngày đầu. iPhone 18 Pro Max cho thời lượng sử dụng tốt hơn, theo công bố có thể hơn một ngày tải nặng. Đây là nâng cấp thông số đơn thuần nhưng hữu ích, tác động đến số đông người dùng.

Ảnh: Phương Lâm.

Phổ cập AI cho iPhone

AI đầy đủ, nhưng chưa có sự đột phá

Neural Engine

Siri AI

Apple không tung ra những bổ sung lớn về phần mềm. Các tính năng AI chủ yếu đã được nói nhiều ở WWDC hồi giữa năm. Phần lớn chúng có thể được thay thế bằng ChatGPT hoặc Claude. Tuy nhiên, việc cải tiến khả năng hỏi/đáp và chat với Siri cũng là một điểm tiện lợi cho người dùng. Cần sử dụng nhiều hơn để xác định rằng AI của Apple có tiện lợi đến mức tôi phải thay đổi thói quen sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo của mình, chuyển hoàn toàn sang giải pháp từ Táo khuyết hay không.

Ảnh: Phương Lâm.

Màu nào đẹp nhất?

3 màu sắc mới

Màu xanh mới trên vỏ nhôm

Apple bổ sung 3 màu mới cho iPhone 18 Pro Max gồm đen, xanh và đỏ. Trong đó, màu xanh là lựa chọn hợp lý cho khách hàng muốn sự mới mẻ. Tông sáng phù hợp với chất liệu nhôm, ít để lại vết bẩn và khó lộ xước kim loại. Tông đỏ burgundy hơi đậm và chỉ đẹp khi sử dụng ngoài trời. Mẫu máy màu đen được hoàn thiện kiểu mờ, nhưng vẫn dễ để lại nhiều vết mồ hôi.

Ảnh: Phương Lâm.

Bản nâng cấp âm thầm

Loạt thay đổi bên trong

Giá từ 42 triệu đồng

4 lựa chọn cấu hình

Những năm gần đây, iPhone thường giữ một thiết kế tổng thể qua vài thế hệ. Nhìn thoáng bề ngoài, chiếc iPhone 18 Pro Max đúng là chỉ khác đời trước về màu sắc. Tuy nhiên, Apple đã âm thầm thay đổi loạt chức năng quan trọng, tác động nhiều đến trải nghiệm khách hàng. Khởi điểm từ 42 triệu đồng, sản phẩm đặt ra một trần giá mới cho điện thoại cao cấp.

Ảnh: Phương Lâm.