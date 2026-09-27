Trên quê hương cụ Huỳnh hôm nay

Xã Thạnh Bình phát huy giá trị các tài nguyên du lịch sẵn có để phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Sinh thời, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã khiêm nhường nhận mình là “dấu ngựa đi qua” của một giai đoạn lịch sử. Thế nhưng, trên thực tế, “dấu chân” của nhà chí sĩ chính là nền tảng tinh thần và khát vọng để chính quyền và nhân dân xã Thạnh Bình kế thừa phát huy trong công cuộc xây dựng quê hương hôm nay.

Tinh thần ấy thể hiện rõ qua việc triển khai mục tiêu tăng trưởng “hai con số” dựa trên kỷ cương 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Dấu ấn rõ nét nhất nằm ở mảng cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã đã tiếp nhận 5.463 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ kỷ lục 100% hồ sơ trực tuyến, giải quyết đúng hạn 99,96% và mang lại sự hài lòng cao cho người dân.

Tinh thần trọng tri thức cũng chuyển hóa mạnh mẽ khi công nghệ AI, học bạ điện tử được áp dụng đồng bộ vào 12 cơ sở giáo dục trên toàn xã.

Mặt khác, kinh tế, sản xuất nông nghiệp, xây dựng và quản lý hạ tầng luôn được triển khai đồng bộ theo đúng quy hoạch.

Các chính sách dành cho người có công, bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc, cùng mạng lưới y tế và giáo dục đều được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, tạo nên mạng lưới an sinh vững chắc cho người dân.

Đặc biệt, lĩnh vực văn hóa - xã hội tại Thạnh Bình luôn được đầu tư với những chuyển biến tích cực trong công tác bảo tồn di sản, phát triển du lịch.

Thạnh Bình hôm nay là bức tranh hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Làng cổ Lộc Yên vừa tổ chức thành công hội làng lần thứ V. Những hành trình di sản đang được kết nối. Đời sống nhân dân đang đà khởi sắc với nguồn thu từ nhiều sản phẩm OCOP. Những đồng lúa vụ Đông Xuân, Hè Thu đạt năng suất cao.

Dẫu còn nhiều khó khăn khi giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 59,32%, chính quyền xã vẫn quyết tâm phấn đấu đưa Thạnh Bình vào nhóm 10 đơn vị dẫn đầu về chỉ số hài lòng của thành phố Đà Nẵng.

Chiều nghiêng nắng bên nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Gió từ Cửa Rừng thổi qua dòng suối Hố Đá thoảng hương đồng ngan ngát. Tôi tin khí chất và tư tưởng của cụ Huỳnh vẫn vẹn nguyên. Tinh thần yêu nước và canh tân ấy vẫn đang là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, hòa vào dòng chảy công nghệ để đưa Thạnh Bình vững vàng tiến vào kỷ nguyên số.