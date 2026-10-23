Trên mạng nhiều người nói khéo, bệnh nhân dễ tin hơn bác sĩ

Ngày 23/10, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo về Ung thư vú - Hiểu đúng để yêu thương. Tại đây, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hòa, Khoa Nội 6, Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) đưa ra cảnh báo người bệnh ung thư đứng trước những thông tin sai lệch.

Bác sĩ Hòa cho biết nội dung về điều trị ung thư không đúng vẫn xuất hiện trên mạng xã hội, tác động đến tâm lý người bệnh. Có người khuyên bệnh nhân ung thư không nên phẫu thuật, người khác quảng cáo các phương pháp chữa trị chưa được chứng minh hiệu quả.

“Người ta thường lợi dụng tâm lý ‘có bệnh vái tứ phương’ của người dân ở Việt Nam. Đôi khi, bệnh nhân tìm đến rất nhiều nơi để chữa bệnh, từ thầy bói, thuốc Đông y đến các phương pháp khác. Ở đó có những người nói rất khéo, khiến bệnh nhân tin tưởng hơn cả bác sĩ”, bác sĩ Hòa bất lực nói.

Các đại biểu tham gia tọa đàm Công nghệ và mạng xã hội trong việc nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú. Ảnh: PNVN

Bác sĩ Hoà chia sẻ, khoảng 10-20 năm trước, bà thường gặp bệnh nhân ung thư vú có khối u lớn, vỡ loét, chảy máu, đau đớn. Hiện nay, những trường hợp như vậy ít gặp hơn nhưng vẫn có người trì hoãn điều trị tại bệnh viện để tìm đến các phương pháp khác như đắp lá, dùng thuốc truyền miệng.

Bác sĩ Hoà nhấn mạnh điều trị ung thư vú là đa mô thức. Bệnh nhân có thể phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, miễn dịch, nội tiết... Sau phẫu thuật, cơ thể vẫn có thể còn những tế bào ung thư. Người bệnh sẽ điều trị bổ trợ nhằm tiêu diệt tế bào còn sót lại và giảm nguy cơ tái phát. Phác đồ cần được cá thể hóa theo giai đoạn bệnh, đặc điểm sinh học khối u, tình trạng sức khỏe, mong muốn sinh sản và khả năng chi trả của người bệnh.

Với một số nhóm ung thư vú, người bệnh có thể cần điều trị nội tiết kéo dài 5-10 năm. Vì vậy, tuân thủ phác đồ và tái khám đúng lịch có ý nghĩa quan trọng.

Bác sĩ Hòa từng gặp một bệnh nhân còn trẻ được chỉ định hóa trị sau phẫu thuật nhưng nhất quyết từ chối, gần như bỏ bệnh viện vì lý do cá nhân. Sau nhiều lần liên hệ, bác sĩ đã trao đổi để tìm phương án khác phù hợp hơn với tình trạng bệnh và nguyện vọng của người bệnh.

“Có thể mình không lựa chọn được phương pháp tốt nhất thì vẫn có thể cân nhắc phương án tốt thứ hai, thay vì không chia sẻ những khó khăn để bác sĩ tìm cách hỗ trợ”, bà nói.

Theo bác sĩ Hòa, người bệnh cần chủ động trao đổi về tác dụng phụ, tâm lý và vấn đề kinh tế thay vì tự ý dừng điều trị.

Bên cạnh điều trị thể chất, sức khỏe tinh thần cũng cần được quan tâm. Người bệnh không nên ngại tìm đến chuyên gia tâm lý khi lo âu, trầm cảm kéo dài; sự đồng hành của gia đình và nhân viên y tế có thể giúp họ duy trì điều trị.

Bác sĩ Hòa nhấn mạnh, đột phá trong điều trị ung thư không chỉ nằm ở thuốc mới mà còn ở việc giúp bệnh nhân hiểu đúng về bệnh, nhận diện nguy cơ và chủ động phối hợp với bác sĩ. Khi gặp khó khăn, họ hãy trao đổi với bác sĩ để tìm phương án phù hợp, tránh đánh mất cơ hội kiểm soát bệnh.