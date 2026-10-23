Trên hành trình chinh phục điện gió ngoài khơi (Bài 3): Thành quả của bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết

43 ngày đêm và cuộc thử thách cuối cùng

Kết thúc chiến dịch hạ thủy, 8 cấu kiện khổng lồ thuộc Dự án Baltica 2 đã được đưa xuống sà lan thành công, khép lại chặng đường chế tạo 4 trạm biến áp điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Đằng sau thành công ấy là sức mạnh của một tập thể hàng nghìn con người, được hun đúc từ kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng trong thực hiện những mục tiêu chung. Đó cũng là nền tảng để PTSC tiếp tục hiện thực hóa định hướng phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi, từng bước xây dựng vị thế trên thị trường quốc tế.

Trong 8 đợt hạ thủy các cấu kiện thuộc Dự án Baltica 2, có tới 7 đợt được thực hiện vào ban đêm. Việc lựa chọn thời điểm phụ thuộc vào điều kiện thủy triều, các yêu cầu tính toán kỹ thuật và phương án điều phối hàng hải. Đối với những công trình có phần thượng tầng nặng khoảng 3.500 tấn, mỗi đợt vận chuyển từ bãi chế tạo xuống sà lan là một chiến dịch đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều lực lượng.

Đội ngũ kỹ sư PTSC M&C tiến hành hạ thủy khối MSF (khung đỡ mô-đun) nặng 500 tấn.

Trên bãi chế tạo PTSC ở Vũng Tàu, những khối kết cấu thép khổng lồ lần lượt được đưa qua các công đoạn cuối cùng trước khi rời bờ. Phương án vận chuyển, khả năng chịu tải của mặt bằng, vị trí sà lan, điều kiện thủy triều và các yêu cầu an toàn phải được tính toán đồng bộ. Các lực lượng kỹ thuật, thi công, vận hành phương tiện, hàng hải và giám sát an toàn cùng tham gia trong một kế hoạch thống nhất.

Mỗi đợt hạ thủy thành công tạo điều kiện cho đợt tiếp theo, đồng thời mở ra yêu cầu chuẩn bị mới. Trong suốt 43 ngày đêm liên tục, chiến dịch được duy trì cho đến khi toàn bộ 4 trạm biến áp cùng 4 khung đỡ mô-đun hoàn thành công tác hạ thủy.

Có mặt tại bãi chế tạo PTSC M&C ở Vũng Tàu vào những ngày đầu tháng 8/2026, chúng tôi có dịp chứng kiến chiến dịch hạ thủy đang bước vào giai đoạn hết sức khẩn trương. Hoạt động chế tạo, hoàn thiện dần thu hẹp, nhường chỗ cho kiểm tra, chạy thử và những đợt vận chuyển công trình xuống sà lan.

Khi ấy, một trong 4 khối thượng tầng (topside) đã được hạ thủy xuống sà lan. Khối topside 3.500 tấn sừng sững như một tòa nhà nhiều tầng bằng thép, đã được gia cố nằm gọn giữa lòng sà lan chuyên dụng. Những vách sơn sáng bóng ôm lấy hệ thống phòng thiết bị, hành lang, cầu thang, đường ống, máng cáp và các tầng kết cấu chồng lên nhau. Dưới chân công trình, những người thợ trong bộ đồ bảo hộ trở nên nhỏ bé giữa các khối thép đồ sộ.

Không khí công trường nóng lên khi đội ngũ kỹ sư tiếp tục tiến hành load-out khối MSF (khung đỡ mô-đun) nặng 500 tấn. Khối kết cấu thép đồ sộ được nâng trọn và di chuyển trên hệ thống xe chuyên dụng nhiều trục, chậm rãi tiến về phía cầu cảng trong sự phối hợp nhịp nhàng.

Quá trình dịch chuyển hàng nghìn tấn thép trên các xe chuyên dụng siêu trường siêu trọng bắt buộc phải bám sát "khung giờ vàng" của thủy triều. Kíp vận hành trên bờ và lực lượng dưới sà lan phải phối hợp bơm xả nước dằn liên tục, duy trì mặt sàn sà lan đồng phẳng tuyệt đối với cao độ cầu bến. Mỗi nhịp tiến lùi của tổ hợp xe chở khối kết cấu đòi hỏi đội ngũ kỹ sư kiểm soát tải trọng, điều phối cảng và lực lượng hàng hải đạt đến độ đồng điệu tối đa trong từng milimét dịch chuyển.

Ngày 12/9/2026, PTSC M&C cùng các đối tác tổ chức lễ hạ thủy và bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi Baltica 2. Với tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn, những công trình được chế tạo tại Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình đến vùng biển Baltic, ngoài khơi Ba Lan.

Ông Ulrik Lang - Giám đốc điều hành Dự án Baltica 2 và ông Tô Ngọc Tú - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTSC M&C tại lễ hạ thủy và bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi (OSS) thuộc Dự án Baltica 2.

Ông Ulrik Lange, Giám đốc điều hành Dự án Baltica 2 của Ørsted khẳng định đây là một thành tựu lớn. “Việc hoàn thành các trạm đúng tiến độ là kết quả của công tác lập kế hoạch kỷ luật, năng lực kỹ thuật, sự phối hợp cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm chung rất cao. PTSC và Semco Maritime một lần nữa đã chứng minh là những nhà cung cấp đáng tin cậy, luôn cam kết về tiến độ, chất lượng và các tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất”, đại diện Ørsted chia sẻ.

Thành công của chiến dịch hạ thủy là kết quả của năng lực tính toán, tổ chức thi công và sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư Ørsted, liên danh Semco Maritime - PTSC M&C, các nhà thầu, nhà cung cấp cùng đội ngũ tham gia dự án.

Sự phối hợp đó được hình thành và duy trì qua từng giai đoạn thực hiện, với sự tham gia của hàng nghìn kỹ sư, công nhân, cán bộ quản lý và chuyên gia trên công trường Baltica 2.

Sức mạnh của một tập thể

Vào cao điểm, khoảng 2.200 người cùng tham gia thực hiện Baltica 2. Từ kỹ sư, công nhân trực tiếp thi công đến cán bộ quản lý, chuyên gia kỹ thuật và các nhà thầu, mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc riêng trong một công trường vận hành đồng thời nhiều hạng mục phức tạp.

Trên một công trường như Baltica 2, tiến độ của từng bộ phận gắn chặt với công việc của những bộ phận khác. Chậm hoàn thiện kết cấu sẽ ảnh hưởng đến công tác sơn; chậm bàn giao phòng thiết bị có thể kéo theo cả kế hoạch lắp đặt, đấu nối và chạy thử. Bởi vậy, giữ được nhịp thi công đồng bộ giữa 4 trạm biến áp là một thử thách lớn đối với công tác tổ chức, điều hành. Để duy trì tiến độ của 4 trạm biến áp được chế tạo đồng thời, các nhóm công việc phải phối hợp liên tục, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Những yêu cầu ấy đặt đội ngũ PTSC M&C trước một môi trường làm việc có cường độ cao, đồng thời tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm tổ chức các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi quy mô lớn.

Khi Baltica 2 bước vào giai đoạn thi công cao điểm, các hoạt động phát động thi công, thi đua lao động và nâng cao nhận thức về an toàn, chất lượng được PTSC M&C triển khai gắn với những phần việc cụ thể. Đầu tháng 4/2025, Công ty đã tổ chức lễ phát động thi công dự án, tập trung động viên các lực lượng trên công trường đẩy nhanh tiến độ, giữ vững yêu cầu chất lượng và an toàn.

Các hoạt động thi đua được triển khai gắn với yêu cầu hoàn thành những hạng mục trọng yếu, đặc biệt là công tác kết cấu và sơn bảo vệ. Đây là những phần việc có khối lượng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bàn giao mặt bằng cho các công đoạn lắp đặt thiết bị.

Các kỹ sư, người lao động PTSC M&C cùng đối tác trên công trường dự án.

Đối với PTSC M&C, việc phát huy tinh thần trách nhiệm và xây dựng sự đồng thuận trong đội ngũ gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công ty cùng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy được cụ thể hóa trong thực tiễn, cùng với sự vào cuộc tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh, đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Công ty, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đến tháng 5/2025, Đảng bộ PTSC M&C có 8 chi bộ trực thuộc với 278 đảng viên, hoạt động tại các bộ phận chuyên môn, quản lý và sản xuất. Trong quá trình thực hiện Baltica 2, đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng các lực lượng trên công trường tham gia giữ vững kỷ luật lao động, phối hợp xử lý công việc và thực hiện các mục tiêu chung của dự án.

Đối với một dự án quốc tế như Baltica 2, tinh thần trách nhiệm được thể hiện qua những yêu cầu cụ thể: tuân thủ quy trình, kiểm soát chất lượng, phối hợp giữa các bộ phận và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Công tác Đảng và hoạt động đoàn thể tạo nền tảng về tổ chức, tư tưởng và sự gắn kết trong đội ngũ. Trên nền tảng ấy, hệ thống quản lý dự án, bộ máy điều hành và các lực lượng chuyên môn trực tiếp tổ chức thực hiện, đưa những mục tiêu chung thành kết quả trên công trường.

Sự kết hợp giữa kỷ luật tổ chức và năng lực chuyên môn cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp PTSC M&C duy trì chất lượng, tiến độ trong suốt quá trình triển khai Baltica 2.

Kỷ luật an toàn và sự trưởng thành của đội ngũ

Trong lĩnh vực xây dựng, chế tạo các công trình ngoài khơi, an toàn là một trong những thước đo quan trọng nhất về năng lực quản trị dự án.

Đối với Baltica 2, yêu cầu ấy càng trở nên khắt khe khi 4 trạm biến áp được chế tạo đồng thời, với nhiều nhóm nhà thầu, thiết bị và phương tiện hoạt động trên cùng một công trường. Các công việc nâng hạ, làm việc trên cao, gia công cơ khí, lắp đặt thiết bị điện và vận chuyển cấu kiện đều tiềm ẩn những rủi ro cần được kiểm soát chặt chẽ.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, dự án đã triển khai các hoạt động kiểm tra mức độ sẵn sàng về an toàn, tổ chức hội thảo chuyên đề HSE và chương trình phát động QHSE. Các cuộc họp an toàn tập trung được tổ chức để phổ biến yêu cầu, thống nhất phương thức phối hợp và nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia.

Trên công trường, việc kiểm soát an toàn gắn với hệ thống cấp phép làm việc, kiểm tra hiện trường, đánh giá rủi ro và giám sát các công đoạn có yêu cầu kỹ thuật cao. Công tác kiểm tra chất lượng được thực hiện theo những điểm dừng kiểm soát, bảo đảm các hạng mục đáp ứng yêu cầu trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Ngày 22/4/2026, Baltica 2 đạt cột mốc 5 triệu giờ làm việc an toàn, không xảy ra tai nạn mất ngày công lao động. Đến khi hoàn thành chế tạo và bàn giao vào tháng 9/2026, thành tích ấy đã vượt 5,5 triệu giờ. Trên một công trường có hàng nghìn người làm việc, nhiều hoạt động kỹ thuật phức tạp diễn ra đồng thời, đó là kết quả của quá trình duy trì kỷ luật an toàn bền bỉ, xuyên suốt.

Người lao động dự án kỷ niệm mốc 5 triệu giờ làm việc an toàn.

Đằng sau những con số ấy là sự vận hành của một hệ thống quản lý an toàn cùng ý thức tuân thủ của hàng nghìn người tham gia dự án. Mỗi ca làm việc, mỗi công đoạn nâng hạ, mỗi hoạt động kiểm tra thiết bị đều góp phần tạo nên kết quả chung.

Thành tích an toàn cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với năng lực cạnh tranh của PTSC M&C. Trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi quốc tế, các chủ đầu tư đánh giá nhà thầu qua nhiều tiêu chí, trong đó năng lực quản trị HSE, lịch sử thực hiện dự án và khả năng duy trì kỷ luật an toàn có vai trò quan trọng.

Với đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý và công nhân Việt Nam, Baltica 2 đã trở thành môi trường thực tiễn quý báu để rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn và trưởng thành qua những yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ đặc biệt khắt khe. Những kinh nghiệm được tích lũy qua từng công đoạn, từng giai đoạn thực hiện dự án tiếp tục bồi đắp năng lực cho mỗi cá nhân, từng bộ phận và cả hệ thống quản trị của PTSC M&C.

Trong quá trình phát triển ấy, vai trò của tổ chức Đảng tiếp tục được thể hiện ở việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trách nhiệm, giữ gìn kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết và tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là những yếu tố có giá trị lâu dài đối với doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

Từ những ca làm việc trên bãi chế tạo đến chiến dịch hạ thủy kéo dài 43 ngày đêm, Baltica 2 khép lại bằng những công trình đã hoàn thành và một tập thể trưởng thành qua thử thách. Nhưng giá trị của hành trình ấy còn gợi mở một câu hỏi rộng hơn: năng lực công nghiệp đã được chứng minh ở thị trường châu Âu sẽ đóng góp như thế nào cho những mục tiêu phát triển năng lượng của Việt Nam?