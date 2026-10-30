Trên đường đi làm về, cán bộ công an cứu giúp cháu bé bị tai nạn giao thông ở Ninh Bình

Ngày 30/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa qua, trên đường đi làm về, tại khu vực cầu Kênh B5, thuộc xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, trung tá Trần Xuân Huy, cán bộ Đội Quản giáo, Trại Tạm giam số 3, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một cháu bé gặp tai nạn giao thông, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Anh Đỗ Hùng Thân, bố cháu Đỗ Xuân T gửi Thư cảm ơn trung tá Huy và lãnh đạo Trại Tạm giam số 3, Công an tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Nạn nhân là cháu Đỗ Xuân T (SN 2011, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình). Theo thông tin ban đầu, do tránh ô tô đi ngược chiều, cháu T bị ngã xe, va vào thành cầu, dẫn đến chấn thương ở tay và chân.

Trước tình huống khẩn cấp, trung tá Trần Xuân Huy nhanh chóng đề nghị người dân xung quanh phối hợp sơ cứu, đồng thời đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Vụ Bản cấp cứu. Trung tá Huy cũng chủ động liên hệ với gia đình để thông báo tình hình, giúp người thân kịp thời có mặt tại bệnh viện.

Do tình trạng chấn thương, sau đó cháu T được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật và tiếp tục điều trị. Đến nay, sức khỏe của cháu đã ổn định.

Cảm kích trước hành động hỗ trợ kịp thời, tận tình và trách nhiệm của trung tá Trần Xuân Huy, gia đình cháu Đỗ Xuân T đã đến Trại tạm giam số 3 gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với cá nhân anh Huy và lãnh đạo đơn vị.

Hành động của trung tá Trần Xuân Huy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tụy, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong những tình huống khó khăn, nguy cấp.