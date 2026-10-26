Trên đường đi học, nữ sinh lớp 11 gặp nạn tử vong

Cơ quan chức năng phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng) cho biết, vào sáng nay (26/10), tại ngã ba Mỹ Liệt – QL10 xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe đạp và ô tô tải khiến một nữ sinh lớp 11 tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h38 cùng ngày, nữ sinh T.T.B.L (SN 2010, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) điều khiển xe đạp đến trường THPT Bạch Đằng.

Cú va chạm mạnh giữa 2 phương tiện khiến nữ sinh lớp 11 ngã xuống đường tử vong. Ảnh: T.L.

Khi đến nút giao đường Mỹ Liệt – QL10 (thuộc địa phận phường Lưu Kiếm), phương tiện của T.T.B.L xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 15H - 29xx do anh V.V.M (SN 1987, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) chạy cùng chiều.

Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến nữ sinh ngã xuống đường và không qua khỏi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, thông báo cho lực lượng CSGT cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nữ sinh xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, nữ sinh hiện đang học lớp 11 tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn và thời điểm xảy ra sự việc, em L. đang trên đường đến trường học.