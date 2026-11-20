Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Nghĩa Thuận đang được nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ.

Nỗ lực trên những công trường

Có mặt tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Nghĩa Thuận, dễ dàng cảm nhận được nhịp độ lao động khẩn trương. Các tổ, đội thi công thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mộc Thủy đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời gian, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Dù thời tiết có những ngày không thuận lợi, song hoạt động thi công vẫn được điều hành linh hoạt để bảo đảm công việc không bị gián đoạn.

Anh Chù Phủng Pao, công nhân làm việc tại công trường chia sẻ: “Chúng tôi luôn sẵn sàng túc trực, tăng ca theo kế hoạch của công ty để bảo đảm tiến độ công việc. Trong thời gian thi công, công ty cũng rất quan tâm, bảo đảm các chế độ, điều kiện ăn ở, sinh hoạt nên anh em yên tâm làm việc”.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận có tổng mức đầu tư gần 230 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 875 học sinh. Theo tiến độ triển khai, hạng mục san nền đã hoàn thành khoảng 85%; 7 trong tổng số 11 khối nhà đang được thi công. Trong đó, khối nhà nội trú học sinh nam và nội trú giáo viên đạt khoảng 45% khối lượng, nhà ăn nội trú đạt khoảng 20%. Công trường duy trì gần 200 công nhân, cùng 11 máy xúc, 6 ô tô vận chuyển và nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ thi công.

Cùng với Nghĩa Thuận, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Bạch Đích cũng đang tập trung cao độ cho các hạng mục xây dựng. Nhà thầu huy động 16 tổ, đội thi công với tổng số nhân lực 255 người. Hệ thống máy móc, thiết bị được bố trí phục vụ các phần việc từ xây dựng, lắp đặt kết cấu đến hoàn thiện công trình.

Đến thời điểm báo cáo, hạng mục san nền hoàn thành 90%; đường giao thông nội bộ hoàn thành 50%; hệ thống cấp nước đạt 90%, đường dây và trạm biến áp đã hoàn thành. Đối với các khối nhà, nhà hiệu bộ đạt 60% khối lượng; nhà ăn và đa năng đạt 41%; các khối lớp học đạt từ 35% đến 42%. Những khối nhà nội trú học sinh và nhà lưu trú giáo viên cũng đang được triển khai với nhiều phần việc như xây tường, lắp dựng cốt thép, ván khuôn, thi công hệ thống điện, nước. Ông Lê Thanh Quảng, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Bạch Đích cho biết: Đơn vị đã huy động hơn 200 công nhân để thi công các hạng mục. Cùng với đó, chủ động nguồn nguyên vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ cho công trình.

Khối lượng công việc tại các dự án còn lớn, trong khi yêu cầu về tiến độ ngày càng cao. Vì vậy, việc tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công khoa học đang là yêu cầu đặt ra đối với các nhà thầu. Trong điều kiện thời tiết đang thuận lợi, các đơn vị tiếp tục tập trung huy động tối đa nguồn lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp, triển khai đồng loạt các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ tất cả các hạng mục.

Đặt nền móng cho tương lai vùng biên

Hiện tại, 11 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2 đang được chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Việc đầu tư xây dựng các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện đi lại và đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên công tác bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vẫn là bài toán đặt ra ở nhiều địa phương. Những ngôi trường được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần giải quyết những khó khăn đó.

Theo định hướng đầu tư, các trường được xây dựng với hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, nhà ăn, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Để các dự án sớm hoàn thành, Ban quản lý dự án đầu tư công trình tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc tiến độ và đánh giá năng lực tổ chức thi công của từng nhà thầu. Quá trình thi công phải tuân thủ hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật; vật liệu, thiết bị đưa vào công trình được kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, tiến độ thi công gắn liền với chất lượng, mỹ thuật công trình và an toàn lao động, không vì chạy đua thời gian mà xem nhẹ các yêu cầu kỹ thuật.

Trên những công trường nơi biên cương, mỗi phần việc hoàn thành đang góp phần hình thành diện mạo mới cho giáo dục vùng cao. Những dãy phòng học, khu nội trú đang dần thành hình, mang theo kỳ vọng về một môi trường giáo dục tốt hơn, nơi học sinh các dân tộc có thêm điều kiện học tập, trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai trên chính quê hương mình.