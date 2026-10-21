Trên công trường đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ

Đến nay, Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 156ha, đạt 80,7%. Tại các khu vực được bàn giao, chủ đầu tư VinSpeed đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Với quy mô và yêu cầu triển khai lớn, tiến độ giải phóng mặt bằng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng tổ chức thi công liên tục. Thành phố yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc còn lại, đồng thời nghiên cứu điều động cán bộ có kinh nghiệm hỗ trợ các địa bàn trọng điểm, có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn như Tuần Châu.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác tái định cư, bảo đảm sinh kế và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong vùng dự án phải được thực hiện đầy đủ. Thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công, bảo đảm đúng quy định, quản lý chặt chẽ tài nguyên, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường.

Tại buổi kiểm tra ngày 20/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, thiết bị; xây dựng phương án thi công khoa học, tranh thủ hiệu quả diện tích đã có mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân đang thi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Tăng tốc các công trình trọng điểm

Không chỉ tại dự án đường sắt tốc độ cao, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cũng được đặt ra với nhiều công trình trọng điểm khác, nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư và tạo thêm động lực phát triển.

Tại Dự án đường ven sông từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338, cầu Sông Chanh và cầu Sông Rút đã hoàn thành thảm mặt cầu; phần đường đang được tập trung thi công nền, cấp phối đá dăm và các hạng mục phụ trợ. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đối với Dự án đường đi qua KCN Sông Khoai, các đơn vị cần đẩy nhanh những hạng mục đủ điều kiện thi công, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV. Các địa phương Đông Mai, Hiệp Hòa được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhất là tại khu vực tuyến đường điện, bảo đảm điều kiện thi công liên tục.

Trong khi đó, Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng có quy mô hơn 176ha, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029. Thành phố đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các hạng mục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, sớm hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Trong chặng nước rút cuối năm, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu cụ thể hóa phong trào thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” bằng tiến độ và kết quả của từng phần việc. Việc huy động nguồn lực phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hiệu quả đầu tư, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.