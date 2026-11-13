Trên công trường Dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Thi công cao tốc Vinh-Thanh Thủy, đoạn qua xã Xuân Lâm. (Ảnh: KIM OANH)

Sản lượng chung tại một số gói thầu chưa đạt kế hoạch đề ra

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, gói thầu XL01 (Km0+00 - Km6+300) có giá trị hợp đồng 2.889,75 tỷ đồng; Liên danh Tập đoàn Đèo Cả-Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Delta đang huy động 545 nhân sự và 156 máy móc, triển khai 19 mũi thi công.

Liên danh nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công hầm Đại Huệ và các cầu lớn, tuy nhiên, sản lượng mới đạt 5,43% do thời tiết mưa bão, khan hiếm vật liệu thép và địa chất xử lý nền đất yếu phức tạp.

Gói thầu XL02 (Km6+300 - Km31+125) có giá trị hợp đồng 5.093,71 tỷ đồng. Tập đoàn Sơn Hải cùng các đơn vị triển khai 27 mũi thi công. Cầu Thanh Chương đạt 21% cọc khoan nhồi. Tiến độ thi công đào đắp và trụ đất xi-măng đang bị chậm so với kế hoạch.

Gói thầu XL03 (Km31+125 – Km50+170) có giá trị hợp đồng 5.196,82 tỷ đồng. Bàn giao mặt bằng đạt 97%. Nhìn chung công tác triển khai còn chậm do thiếu đường tiếp cận, bãi thải và một số nhà thầu huy động thiết bị chưa đạt yêu cầu.

Gói thầu XL04 và XL05 đã khởi công từ tháng 11/2026 với tổng giá trị hơn 5.670 tỷ đồng, các nhà thầu đang chuẩn bị công trường, xây dựng lán trại.

Gói thầu XL06, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến phê duyệt ngay trong tháng 11 này.

Đoạn đầu tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy đang được tập trung thi công. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng được 59,45/60,031km (đạt 99,1%). Đất nông nghiệp hoàn thành 99,8%, đất ở đạt 98%, đã hoàn thành 3/11 khu tái định cư và 1 khu nghĩa trang.

Xã Hưng Nguyên đã bàn giao mặt bằng toàn bộ cho nhà thầu thi công, tuy nhiên hiện nay có 10 hộ ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng không cho nhà thầu triển khai thi công đào nền do sợ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn cho người, tài sản và kiến nghị di dời chỗ ở đi nơi khác.

Các hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa tại một số địa phương đã nhận tiền bồi thường, nhưng vẫn chưa tháo dỡ xong để bàn giao mặt bằng (xã Nam Đàn có 6 hộ, xã Kim Bảng có 30 hộ).

Bên cạnh đó, thủ tục và công tác triển khai thi công di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật tại một số địa phương triển khai chậm, đặc biệt là hệ thống đường điện cao thế 110kV, 220kV và 500kV…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến chính vào chiều 12/11. (Ảnh: KIM OANH)

Tập trung tối đa nhân lực, máy móc, xử lý dứt điểm các vị trí đường găng

Tại buổi kiểm tra thực địa vào chiều 12/11, để bảo đảm tiến độ chung của dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương tính toán, rà soát kỹ lưỡng các phương án kỹ thuật; bám sát hiện trường, chủ động giải quyết dứt điểm từng vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu, chậm nhất đến ngày 16/11, các bên phải tổ chức họp thống nhất dứt điểm phương án để hoàn thiện hồ sơ, tạo cơ sở pháp lý cho nhà thầu tổ chức thi công; đồng thời, chấn chỉnh các nhà thầu yếu kém. Nếu nhà thầu tiếp tục không đáp ứng được tiến độ và năng lực, Ban Quản lý dự án phải có phương án thay thế, xử lý theo quy định, không để dự án kéo dài.

Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bãi đổ thải, đường công vụ và thu hồi đất để kịp thời có đất đắp nền; đồng thời hỗ trợ, đôn đốc các chủ rừng và phối hợp các lực lượng trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tại xã Kim Bảng, cần tập trung tối đa nhân lực, máy móc để xử lý dứt điểm các vị trí đường găng, đặc biệt là khu vực các mố cầu và cống chui tại Thanh Thủy 1, Thanh Thủy 2, Thanh Thủy 3 nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho công tác đắp nền đường…

Tại hầm Đại Huệ, công nhân đang đào thoát nước đỉnh núi và gia cố mái dốc tại cửa hầm phía tây, phía đông. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Về tháo gỡ khó khăn nguồn cung vật liệu, Ban quản lý dự án chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng và phối hợp chặt chẽ giữa các nhà thầu để bố trí trạm nghiền, điều phối hợp lý nguồn đất đắp. Sở Công thương được giao nhiệm vụ phối hợp các đơn vị liên quan, rà soát tổng thể các mỏ vật liệu trên địa bàn và khu vực lân cận, kịp thời tham mưu phương án nâng công suất khai thác nhằm đáp ứng đủ nguồn cung cho dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm, các bên liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra kế hoạch chi tiết từng tuần để bù lại khoảng thời gian bị chậm trễ. Chủ đầu tư được yêu cầu kiên quyết đề xuất phương án thay thế, hoặc loại khỏi dự án nhà thầu chậm trễ, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km. Điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc bắc-nam phía đông đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025 đến 2029 và được chia làm 10 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 (tuyến chính) và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do các xã làm chủ đầu tư.