'Trên con đường mới' hé lộ dàn diễn viên thực lực

Trần Bảo Sơn “dốc toàn lực” khi lần đầu "cân" 3 vai trò quan trọng

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn đánh dấu sự trở lại với "Trên con đường mới" bằng một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp: lần đầu tiên đồng thời đảm nhận ba vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Không chỉ tham gia diễn xuất, nam nghệ sĩ còn trực tiếp định hình câu chuyện, phát triển ngôn ngữ hình ảnh và theo sát quá trình tổ chức sản xuất.

Trở lại sau 10 năm, Trần Bảo Sơn đảm nhận 3 vai trò quan trọng: nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính trong "Trên con đường mới"

Sự chuyển đổi từ vị trí diễn viên sang vai trò dẫn dắt toàn bộ dự án cho thấy nỗ lực làm chủ góc nhìn sáng tạo, đồng thời thể hiện mức độ đầu tư nghiêm túc của anh dành cho tác phẩm lần này.

Chia sẻ về quyết định lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn, Trần Bảo Sơn cho biết anh muốn trực tiếp dẫn dắt câu chuyện mà mình đã dành nhiều năm ấp ủ và phát triển. “Tôi muốn kể câu chuyện của"Trên con đường mới" bằng góc nhìn của chính mình, từ cảm xúc nhân vật đến cách thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh”, anh chia sẻ.

Diễn viên Doãn Quốc Đam góp mặt trong "Trên con đường mới"

Để hiện thực hóa định hướng sáng tạo, kịch bản "Trên con đường mới" đã trải qua nhiều năm ấp ủ và phát triển. Riêng quá trình hoàn thiện, chốt bản kịch bản cuối cùng cùng với việc xây dựng storyboard chi tiết cho các phân cảnh đã kéo dài gần hai năm. Anh làm việc cùng ê-kíp biên kịch để hoàn thiện câu chuyện, đồng thời phối hợp với họa sĩ storyboard nhằm hình dung cụ thể cách triển khai từng cảnh quay trên màn ảnh. Việc đầu tư kỹ lưỡng cho giai đoạn tiền kỳ giúp xác lập định hướng hình ảnh và tạo sự thống nhất giữa các bộ phận trước khi bước vào sản xuất.

Theo Trần Bảo Sơn, sự chuẩn bị này là yếu tố quan trọng giúp ê-kíp chủ động hơn trong quá trình ghi hình, để anh có thể tập trung vào diễn xuất và chiều sâu câu chuyện. “Khi bấm máy, tất cả ê-kíp đều đã nắm được từng góc máy, bối cảnh để Sơn tập trung vào câu chuyện của nhân vật”, anh cho biết.

Nhắc đến hành trình làm nghề, anh thừa nhận bản thân may mắn khi có cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn giàu kinh nghiệm như Hàm Trần, Victor Vũ, Lưu Huỳnh, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Phan Quang Bình, Nguyễn Hoàng Điệp,... để tích lũy thêm góc nhìn về cách kể chuyện bằng điện ảnh cũng như cách trao đổi với diễn viên và ê-kíp. “Mỗi đạo diễn đều có những thế mạnh của họ và tôi vô cùng may mắn khi được làm việc với những người đạo diễn giỏi như thế”, anh chia sẻ.

NSƯT Hoàng Hải, Juliet Bảo Ngọc cũng góp mặt trong dàn diễn viên của phim

Với sự chuẩn bị kéo dài cùng nhiều tâm huyết, Trần Bảo Sơn kỳ vọng "Trên con đường mới" sẽ mang đến một tác phẩm hành động có dấu ấn riêng và đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của mình.

Đạo diễn Trần Bảo Sơn khẳng định lựa chọn diễn viên không vì tên tuổi

Bên cạnh việc đầu tư cho kịch bản và quá trình chuẩn bị sản xuất, Trần Bảo Sơn dành khoảng 6 tháng để tìm kiếm, tuyển chọn diễn viên cho "Trên con đường mới". Thay vì đặt danh tiếng lên hàng đầu, nam đạo diễn chú trọng khả năng hóa thân và mức độ phù hợp của từng diễn viên với nhân vật. “Nếu là một gương mặt nổi tiếng nhưng không phù hợp với vai diễn thì khi lên phim khán giả sẽ khó tin vào nhân vật”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Quan điểm này cho thấy cách tiếp cận casting của nam đạo diễn xuất phát từ yêu cầu chuyên môn của tác phẩm, trong đó mỗi lựa chọn cần phục vụ cho tính cách, tâm lý và diễn biến của câu chuyện thay vì chỉ dựa vào độ nhận diện của diễn viên.

Kore Hải Anh - diễn viên của "Trại buôn người" trong hậu trường của "Trên con đường mới"

Về chỉ đạo diễn xuất, Trần Bảo Sơn cho rằng việc đồng thời đảm nhận ba vai trò giúp anh nắm bắt xuyên suốt tinh thần câu chuyện, định hướng sáng tạo và yêu cầu thể hiện của từng nhân vật. Nhờ đó, anh có thể truyền đạt cụ thể hơn về tính cách, tâm lý và cách xây dựng nhân vật đến các diễn viên, bảo đảm sự thống nhất giữa ý đồ đạo diễn và diễn xuất trên màn ảnh. “Từng là một diễn viên nên tôi hiểu và sẽ cố gắng giúp các bạn lột tả được hết khả năng trên màn ảnh rộng”, anh khẳng định.

Kinh nghiệm nhiều năm đứng trước ống kính giúp Trần Bảo Sơn thấu hiểu những yêu cầu trong quá trình nghiên cứu và hóa thân vào nhân vật, từ đó tìm ra cách làm việc phù hợp với từng diễn viên. Thay vì dừng lại ở những chỉ dẫn mang tính kỹ thuật, nam đạo diễn chú trọng truyền tải tinh thần, tâm lý và động cơ của nhân vật, giúp diễn viên hiểu rõ chiều sâu vai diễn và chủ động tìm kiếm cách thể hiện thuyết phục.

Bộ phim có những phân cảnh hành động gây cấn nghẹt thở

"Trên con đường mới" quy tụ nhiều gương mặt với nhiều màu sắc diễn xuất khác nhau như NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Juliet Bảo Ngọc, Quang Sự, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh, Paris Bảo Nhi cùng các diễn viên khác. Sự kết hợp này góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho dàn nhân vật, đồng thời mở ra những tương tác diễn xuất đáng chú ý trong câu chuyện của bộ phim. Nam đạo diễn kỳ vọng mỗi nhân vật trong "Trên con đường mới" đều có dấu ấn riêng, góp phần tạo nên tính thuyết phục và chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm.

Bên cạnh dàn diễn viên thực lực, những hình ảnh hậu trường đầu tiên còn hé lộ quy mô dàn dựng của "Trên con đường mới" qua các bối cảnh được đầu tư công phu và nhiều phân cảnh hành động hoành tráng, gay cấn. Đây cũng là một trong những điểm nhấn mà ê-kíp mong muốn mang đến cho khán giả khi bộ phim ra rạp.

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Phim điện ảnh "Trên con đường mới" dự kiến phát hành vào Tết Dương lịch 1.1.2027.