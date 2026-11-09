Trên 98% hộ dân Lâm Đồng đồng thuận điều chỉnh địa giới hành chính với Đồng Nai

Kết quả có 787.366 gia đình tại tỉnh Lâm Đồng đồng ý với phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, chiếm 98,09% số hộ tham gia lấy ý kiến.

Hệ sinh thái rừng và vùng đất ngập nước tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Kết quả có 787.366 gia đình tại tỉnh Lâm Đồng đồng ý với phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, chiếm 98,09% số hộ tham gia lấy ý kiến.

Theo đó, toàn tỉnh có 922.175 hộ thuộc diện lấy ý kiến và có 802.682 hộ đã tham gia. Trong đó, 787.366 hộ đồng ý với phương án, tương ứng 98,09% số hộ tham gia ý kiến; 15.316 hộ không đồng ý, chiếm 1,9%; 173 hộ có ý kiến khác đã được UBND tỉnh tổng hợp.

Đáng chú ý tại 5 xã chịu tác động trực tiếp do giảm diện tích tự nhiên khi điều chỉnh địa giới, tỷ lệ đồng ý đều đạt trên 92%. Cụ thể Xã Cát Tiên 2 có 3.288/3.485 hộ đồng ý (đạt trên 94,%), Cát Tiên 3 có 2.408/2.519 hộ đồng ý (đạt gần 96%), xã Bảo Lâm 5 có 2.807/3.004 hộ đồng ý (đạt trên 93%), Đạ Tẻh có 6.373/6.588 hộ nhất trí với phương án (đạt gần 97%) và xã Đạ Tẻh 3 có 2.745/2.974 hộ đồng ý (đạt trên 93%).

HĐND của cả 5 xã đã tổ chức kỳ họp, thông qua nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính; 100% đại biểu tham dự biểu quyết đồng ý. Ngày 28/10, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua nghị quyết với 73/73 đại biểu dự họp tán thành, đạt 100%; báo cáo không ghi nhận ý kiến khác.

Để người dân nắm rõ chủ trương, căn cứ pháp lý, phạm vi tác động và quyền, trách nhiệm khi góp ý, các địa phương có liên quan trực tiếp đến phương án đã tuyên truyền đến nhân dân qua việc niêm yết dự thảo tại trụ sở UBND cấp xã, điểm sinh hoạt cộng đồng; đăng tải trên cổng thông tin điện tử, phát thanh cơ sở và phổ biến tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố, thông qua đoàn thể. Báo cáo ghi nhận 68 ý kiến tại xã Cát Tiên 2, tập trung vào quản lý rừng sau chuyển giao, quyền lợi hộ nhận khoán bảo vệ rừng và giao thông. Người dân đề nghị bảo đảm quyền lợi các hộ nhận khoán, đồng thời xem xét bàn giao một số đoạn đường nằm trong đất rừng về Lâm Đồng để thuận lợi sửa chữa, nâng cấp. UBND tỉnh sẽ phối hợp với thành phố Đồng Nai và Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên bảo đảm sinh kế, quyền lợi người dân; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét kiến nghị về giao thông.

Tại xã Cát Tiên 3 có 105 ý kiến, tập trung vào khoảng 220 ha đất có 190 hộ đang sản xuất nông nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp Vườn quốc gia Cát Tiên; tuyến đường DH.94 có khoảng 4,69 km đi qua Vườn quốc gia và chính sách hỗ trợ cộng đồng ven rừng. UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, các nội dung đã được tổng hợp, tiếp thu vào dự thảo Đề án hoặc sẽ phối hợp với thành phố Đồng Nai, Ban quản lý Vườn quốc gia xem xét theo quy định. Một số kiến nghị về tăng chi trả khoán bảo vệ rừng, cấp giấy chứng nhận đất rẫy nằm ngoài phạm vi lấy ý kiến về Đề án. UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan xử lý vấn đề phát sinh, bảo đảm quản lý, bảo vệ rừng và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân tại khu vực chịu tác động.

Trước đó ngày 22/10/2026, phóng viên TTXVN thông tin UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai nhằm chuyển phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý. Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh liên quan đến 5 xã, với tổng diện tích được xác định tại phần đánh giá tác động hơn 272 km2.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện theo quy định pháp luật về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Các xã, phường, đặc khu trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp kết quả và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ. Riêng 5 xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 phải tổng hợp kết quả, trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết.

Theo dự thảo Đề án, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất giữa địa giới hành chính với phạm vi quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên, thực hiện chủ trương chuyển giao Vườn về UBND thành phố Đồng Nai quản lý theo Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ về "việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý". Phạm vi điều chỉnh chỉ giới hạn trong ranh giới Vườn quốc gia, không mở rộng sang các khu vực lân cận ngoài phạm vi này.

Vườn quốc gia Cát Tiên là khu vực có giá trị đặc biệt về tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên. Theo tài liệu của Đề án, tổng diện tích Vườn đang trực tiếp quản lý trên thực địa là 72.326,3 ha; trong đó diện tích có rừng đạt 68.129,4 ha (chiếm 95,7%). Vườn ghi nhận 1.655 loài thực vật bậc cao và 1.729 loài động vật hoang dã. Khu vực này được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, có khu Ramsar Bàu Sấu và được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) đưa vào Danh lục Xanh các khu vực được bảo vệ, bảo tồn…