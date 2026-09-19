Trên 920 nghìn lượt người dân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Tỉnh cũng đã cấp bổ sung ngân sách hơn 82 tỉ đồng cho các xã, phường; huy động 30 cơ sở y tế đủ điều kiện và triển khai nhiều đợt khám lưu động đưa dịch vụ y tế về tận vùng sâu, vùng xa.

Người dân được khám sàng lọc miễn phí tại địa phương - Ảnh: N.L.M

Được biết, từ ngày 12/7 đến nay, Sở Y tế đã thành lập 8 tổ công tác chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Một số sở, ban, ngành cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động.

UBND các xã, phường, đặc khu đã ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân và phân công trạm y tế là đầu mối tham mưu, triển khai các hoạt động tại địa phương. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai đồng bộ trên địa bàn.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.