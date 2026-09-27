Trên 72% người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc

Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2026, ngành y tế phối hợp với các địa phương, đơn vị huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế.

Trên 72% người dân toàn tỉnh được khám sức khỏe theo Nghị quyết 72/NQ-TW.

Từ tháng 8/2026, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tập trung thực hiện khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục. Đến nay, có 72.620/117.467 trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS được khám sức khỏe, đạt 61,8%. Đối với học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên, toàn tỉnh khám cho 18.829/19.907 người, đạt 91,57%.

Nhiều địa phương chủ động phối hợp với các cơ sở y tế, bố trí điều kiện thuận lợi để tổ chức khám. Các đơn vị tuyến tỉnh, như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường nhân lực, phối hợp chặt chẽ với địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Thời gian tới, các đơn vị y tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường phối hợp với UBND các xã trong rà soát, lập danh sách đối tượng chưa được khám, thông báo lịch và địa điểm khám để người dân biết, chủ động tham gia. UBND các xã tiếp tục quan tâm phối hợp với ngành y tế; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực hỗ trợ và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia, góp phần xây dựng nền y tế dự phòng vững mạnh, nâng cao chất lượng dân số và thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong giai đoạn 2026 - 2030.