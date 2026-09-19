Trên 700 tình nguyện viên đăng ký hiến máu tại khu vực Tràng Định

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu tại ngày hội

Ngày hội thu hút trên 700 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đăng ký hiến máu.

Tình nguyện viên khám sàng lọc tại ngày hội

Theo đó, qua khám sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc máu đã có 310 người đủ điều kiện hiến máu, tương đương với tiếp nhận 310 đơn vị máu.

Số máu tiếp nhận sẽ được đưa về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tách các thành phần máu, sau đó phân bổ về các bệnh viện, trung tâm y tế các khu vực trong tỉnh để góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, động viên tình nguyện viên hiến máu tại ngày hội

Được biết, trước đó, vào tháng 5/2026, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 đợt I tại khu vực Tràng Định và thu được 271 đơn vị máu. Qua 2 đợt tổ chức, chương trình đã tiếp nhận 581 đơn vị máu.

Tình nguyện viên hiến máu tại ngày hội

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại khu vực Tràng Định không chỉ bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, tiếp tục duy trì, phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.