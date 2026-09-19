Trên 70 triệu đồng tặng quà cho học sinh xã Hùng Lợi

Nhóm thiện nguyện Lan tỏa yêu thương – Hà Nội tặng xe lăn cho người khuyết tật xã Hùng Lợi.

Tại chương trình, đoàn đã trao 8 xe lăn cho người khuyết tật thuộc các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức chương trình Trung thu cho học sinh tại điểm trường Bản Pài, Trường Mầm non Hùng Lợi. Đoàn trao 100 suất quà, bánh kẹo, đồ dùng, thiết bị học tập; 3 ti vi, 100m² xốp trải nền, 25 chăn ấm cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác. Tổng kinh phí chương trình trên 70 triệu đồng do Nhóm thiện nguyện Lan tỏa yêu thương kết nối.

Các em học sinh điểm trường Bản Pài, trường Mầm non Hùng Lợi tham dự chương trình “ Cùng em tới trường, vững bước tương lai”.

Những phần quà thiết thực góp phần giúp học sinh vùng cao có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.