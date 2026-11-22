Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc giải.

Giải Long Cốc Trail 2026 lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ trên 600 vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 5km và 10km.

Thông qua giải, Ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, đồng thời trải nghiệm vẻ đẹp của những đồi chè xanh và tận hưởng không khí trong lành của vùng đất Long Cốc.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát, chính thức bước vào tranh tài tại Giải Long Cốc Trail 2026.

Giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao mà còn kết nối cộng đồng, giao lưu, quảng bá văn hóa địa phương, giới thiệu hình ảnh quê hương Long Cốc thân thiện, mến khách tới đông đảo bạn bè, du khách thập phương.

Vận động viên về đích cự ly 5km tại giải đấu.

Mỗi vận động viên khi tham gia giải chạy không chỉ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Long Cốc đến với mọi người.

Các học sinh tham gia màn đồng diễn sôi động, góp phần tạo không khí hào hứng tại giải đấu.

Tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa truyền thống chào mừng giải đấu.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao.