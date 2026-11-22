Giải chạy do UBND xã Long Cốc phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Tsubame tổ chức. Công ty Tsubame phụ trách vận hành giải, với sự phối hợp của các doanh nghiệp, câu lạc bộ và Liên đoàn Yoga trên địa bàn tỉnh.

ác vận động viên chuẩn bị xuất phát tại Giải chạy Long Cốc Trail 2026.

Trong lần đầu tổ chức, giải có hai cự ly thi đấu 5 km và 10 km. Cung đường chạy uốn lượn qua các sườn đồi chè, tạo điều kiện để vận động viên vừa tranh tài, vừa khám phá cảnh quan Long Cốc. Trước ngày thi đấu, Công ty Tsubame đã nhiều lần khảo sát thực địa để xác định lộ trình, bố trí các khu vực phục vụ giải và các trạm cấp nước cho vận động viên.

Đồi chè Long Cốc được ví như “Vịnh Hạ Long của vùng trung du” với hàng trăm đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau. Diện tích chè có thể thu hoạch tại đây là 610 ha. Việc tổ chức giải chạy qua vùng đồi chè góp phần giới thiệu cảnh quan, quảng bá du lịch địa phương và tạo dịp giao lưu giữa các vận động viên, người dân và du khách.

Cung đường chạy qua các đồi chè tuyệt đẹp ở Long Cốc

Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích.