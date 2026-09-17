Trên 570 học viên tham dự bồi dưỡng công tác nghiên cứu khoa học ngành giáo dục và đào tạo

Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 570 học viên là cán bộ phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hiện dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT) năm học 2026 - 2027, giáo viên có sáng kiến đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng sáng kiến trong phạm vi tỉnh trong năm học 2026 - 2027 thuộc các trường có cấp THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên trình bày nội dung tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên của Trường THPT Việt Bắc và Trường THPT chuyên Chu Văn An truyền đạt tới các học viên một số định hướng triển khai công tác nghiên cứu khoa học ngành GD&ĐT; Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp tỉnh năm 2026 và những điểm cần lưu ý khi hoàn thiện hồ sơ dự án, cách thức nộp sản phẩm.

Các cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng

Các báo cáo viên định hướng cho học viên hình thành ý tưởng nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, thực nghiệm, viết báo cáo nghiên cứu và hướng dẫn học sinh thuyết trình dự án khoa học, dự án kỹ thuật và dự án khoa học xã hội và hành vi. Cùng đó, hướng dẫn học viên quy trình triển khai, đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến các cấp. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã cùng trao đổi, thảo luận về những vướng mắc thực tế khi triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học tại đơn vị.

Học viên trao đổi thảo luận tại lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm hướng dẫn, đào tạo, nâng cao kiến thức kỹ năng nghiên cứu khoa học, triển khai nghiên cứu, thực nghiệm sáng kiến cho cán bộ, giáo viên. Từ đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phù hợp với bối cảnh toàn quốc đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.