Trên 500 người dân xã Võ Lao được khám, chữa bệnh nhân đạo

Chương trình thu hút sự tham gia của trên 530 người dân.

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa số 2 đã huy động đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng giàu kinh nghiệm thuộc nhiều chuyên khoa.

Đồng thời, bố trí đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm Doppler màu, máy điện tim, máy đo huyết áp, siêu âm tổng quát cùng các vật tư y tế thiết yếu để khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Bệnh viện trang thiết bị hiện đại về tận cơ sở.

Tại chương trình, hơn 530 người dân xã Võ Lao và các vùng lân cận đã được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với hơn 3.540 lượt khám toàn diện ở các chuyên khoa: tim mạch, ung bướu, ngoại tiết niệu, truyền nhiễm, hô hấp, mắt, da liễu, răng hàm mặt và sản khoa.

Đoàn công tác cũng thực hiện 678 lượt siêu âm tổng quát, 320 lượt siêu âm Doppler tim, 533 lượt điện tim ECG, 26 ca sinh thiết và 502 lượt test viêm gan B.

Trên 500 lượt người dân được test viêm gan B miễn phí.

Qua quá trình thăm khám, đội ngũ y, bác sĩ đã kịp thời phát hiện và tư vấn điều trị cho 11 ca u tuyến giáp, nang tuyến vú; 70 bệnh nhân tim mạch, trong đó có 40 ca tăng huyết áp điều trị tại trạm y tế, các ca phức tạp và 1 ca phình động mạch chủ bụng chuyển tuyến chuyên sâu.

Các bác sĩ cũng chỉ định nhập viện điều trị cho 25 trường hợp mắc sỏi thận, u xơ tiền liệt tuyến, nang thận; tư vấn nhập viện kịp thời cho 27 trường hợp dương tính viêm gan B và viêm mô bào; chỉ định phẫu thuật cho 12 bệnh nhân mắt; kê đơn điều trị nhiều ca viêm da cơ địa, nấm da, Lupus...

Bác sĩ khám, tư vấn điều trị cho các trường hợp mắc bệnh lý.

Đặc biệt, thông tin về quá trình khám, tiền sử bệnh của mỗi người dân được thu thập, cập nhật và liên thông về Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân do Bộ Y tế quản lý. Từ nguồn dữ liệu này, thông tin sẽ được chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo lập và cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, giúp người dân dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân lâu dài.

Thông qua hoạt động khám, sàng lọc, chương trình hướng tới phát hiện sớm các bệnh lý, từ đó góp phần giảm số người mắc bệnh trên địa bàn, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân vùng cao.