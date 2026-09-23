Trên 500 lượt người dân ứng dụng công nghệ, phòng chống tội phạm khu vực biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tổng Cọt hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu tài liệu pháp luật.

Các đồn biên phòng tuyên truyền người dân 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu kho tư liệu văn bản pháp luật của đơn vị, tố giác tội phạm ẩn danh, cung cấp tin báo, tố giác tội phạm; tuyên truyền phòng, chống ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tuyên truyền phòng, chống mua bán người; vận động nhân dân không tổ chức, môi giới, tiếp tay cho xuất, nhập cảnh trái phép...

Hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ cho người dân để tìm hiểu pháp luật và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.