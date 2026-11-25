Ảnh minh hoạ: CryptoSlate.

Theo số liệu từ công ty phân tích dữ liệu blockchain Glassnode, đợt giảm giá Bitcoin xuống khoảng 55.000 USD vào cuối tuần trước đã đẩy hơn 11,6 triệu BTC (tương đương 55,65% của 20,12 triệu Bitcoin đang lưu hành) rơi vào trạng thái thua lỗ. Đây là lượng Bitcoin rơi vào trạng thái lỗ cao nhất từng được ghi nhận.

Theo công ty, nếu tính trên lượng vốn đầu tư vào Bitcoin trong 12 tháng qua, khoản lỗ thực tế của nhà đầu tư đã “tăng gần gấp đôi chỉ trong một tuần”. Lần gần nhất thị trường ghi nhận mức thua lỗ tương tự là khi FTX sụp đổ, thời điểm Bitcoin được giao dịch dưới 16.000 USD.

Còn khi Bitcoin được giao dịch dưới 60.000 USD vào hè năm nay, khoảng 10,5 triệu BTC (tương đương 52,18% lượng Bitcoin đang lưu hành) đã rơi vào tình trạng thua lỗ. Số lượng này tương đương mức được ghi nhận tại những vùng đáy của các chu kỳ giảm lớn, gồm tháng 12/2018, tháng 3/2020 và tháng 11/2022.

Trong 15 ngày qua, chỉ có hai nhóm nhà đầu tư tiếp tục tích lũy Bitcoin, gồm nhóm nắm giữ từ 100 đến 1.000 BTC và nhóm nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC. Cả hai nhóm đều ghi nhận điểm số khoảng 0,7.

Đáng chú ý, lượng Bitcoin đang có lãi đã giảm xuống còn 8,5 triệu BTC, thấp hơn mức 8,6 triệu BTC được ghi nhận trong vụ sụp đổ sàn giao dịch FTX vào tháng 11/2022.

Tuy nhiên, Glassnode cũng lưu ý rằng không phải mọi đợt thua lỗ tăng đột biến đều báo hiệu thị trường sắp chạm đáy. Trong năm 2018 và đầu năm 2022, giá Bitcoin vẫn tiếp tục giảm sau khi chỉ số thua lỗ tăng mạnh. Vì vậy, mức thua lỗ gia tăng chưa đủ để khẳng định áp lực bán đã kết thúc.

Nhưng trong các chu kỳ giảm trước đây, ngay cả khi thị trường liên tiếp chạm đáy, vẫn có một lượng lớn Bitcoin duy trì trạng thái có lãi. Tuy nhiên, lần này, dù Bitcoin đang được giao dịch ở mức giá cao hơn nhiều so với thời điểm FTX sụp đổ, số lượng Bitcoin còn có lãi lại thấp hơn.

Dù vậy, đáng chú ý là điểm xu hướng tích lũy (Accumulation Trend Score) của Glassnode cho thấy vẫn có những nhóm nhà đầu tư tiếp tục mua vào Bitcoin. Chỉ số càng tiến gần mức 1 cho thấy hoạt động tích lũy, tức mua vào, càng mạnh. Ngược lại, chỉ số càng tiến gần mức 0 phản ánh xu hướng phân phối, tức bán ra Bitcoin.

Theo đó, trong 15 ngày qua, chỉ có hai nhóm nhà đầu tư tiếp tục tích lũy Bitcoin, gồm nhóm nắm giữ từ 100 đến 1.000 BTC và nhóm nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 BTC. Cả hai nhóm đều ghi nhận điểm số khoảng 0,7.

Trong khi đó, tất cả các nhóm nhà đầu tư còn lại đều có xu hướng bán ra. Đáng chú ý, những nhà đầu tư nắm giữ lượng Bitcoin nhỏ hơn đã bắt đầu bán từ tháng 9, thời điểm Bitcoin vẫn được giao dịch ở mức trên 80.000 USD.

Phần lớn giao dịch lỗ trong giai đoạn từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 11 được Glassnode xác định đến từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong khoảng 5 tháng trở lên.

Trong công bố ngày 23/11, ông Zach Pandl, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của Grayscale, công ty quản lý tài sản mã hóa lớn của Mỹ, thông tin đợt thị trường giá xuống hiện tại đã kéo dài ít nhất 411 ngày, bắt đầu từ khi Bitcoin đạt đỉnh 124.824 USD vào ngày 6/10/2025. Công ty ghi nhận giá Bitcoin đã giảm 56%, xuống mức thấp nhất trong ngày là 55.254 USD vào ngày 21/11.

Grayscale chỉ ra một số dấu hiệu cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường. Cụ thể, các sản phẩm giao dịch trao đổi tiền mã hoá (ETP) trên toàn cầu ghi nhận dòng vốn rút ra hơn 2 tỷ USD trong tuần trước; nhưng lượng stablecoin được nhà đầu tư mua lại tăng; khối lượng hợp đồng mở trên thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) lại giảm về mức thấp nhất kể từ mùa hè. Trên thị trường quyền chọn, nhu cầu mua quyền chọn bán cũng tăng lên.

Tình hình hiện nay đang cho thấy Bitcoin hiện có diễn biến giá ngày càng đồng pha với nhóm cổ phiếu công nghệ, nhưng chủ yếu thể hiện rõ trong những phiên thị trường đi xuống. Mức tương quan giữa Bitcoin và chỉ số Nasdaq 100 trong 60 phiên giao dịch gần nhất được nhiều nhà phân tích chỉ ra đã lên cao nhất kể từ tháng 9/2022.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, khi cổ phiếu công nghệ phục hồi, giá Bitcoin cũng tăng khoảng 5% chỉ trong nửa giờ. Tuy nhiên, trong vòng 6 giờ tiếp theo, tài sản này này lại nhanh chóng xóa toàn bộ mức tăng, trong khi chỉ số Nasdaq 100 vẫn giữ được khoảng 75% mức tăng trước đó.