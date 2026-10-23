Trên 50.000 người tử vong liên quan đến nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

Người dân làm mát bằng hệ thống phun sương ở Rome, Italy ngày 26/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học được công bố trên tạp chí Nature Health ngày 22/10.

Nhóm nghiên cứu đã mô hình hóa số ca tử vong liên quan đến nắng nóng ở các nhóm tuổi khác nhau tại 854 thành phố châu Âu trong các đợt nắng nóng vào tháng 6, 7 và 8. Kết quả cho thấy nhiệt độ tăng cao khiến 50.391 người tử vong, trong đó 32.619 trường hợp được cho là do phần nhiệt lượng gia tăng từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt.

Theo nghiên cứu, số người tử vong trong mùa hè năm nay cao hơn 71% so với con số 29.480 người của mùa hè năm 2022, thời điểm có số ca tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất được ghi nhận. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng con số thực tế có thể còn lớn hơn, do thống kê chưa bao gồm đợt nắng nóng gây chết người hồi tháng 5 và chỉ khảo sát 854 thành phố, nơi sinh sống của khoảng 40% dân số châu Âu.

Khoảng 1/3 số ca tử vong xảy ra trong đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt từ ngày 17/6 đến 1/7, khi nhiệt độ cao hơn mức bình thường 5,3 độ C. Hơn một nửa số người tử vong là người từ 85 tuổi trở lên, và có tới hơn 800 người tử vong trong độ tuổi 20-44. Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Đức ghi nhận số ca tử vong cao nhất.

Bà Clair Barnes, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Imperial College London và là tác giả chính của nghiên cứu, cảnh báo cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực Tây Âu và Bắc Âu chưa được thiết kế để ứng phó với mức nhiệt cao như hiện nay. Theo nhóm nghiên cứu, tỷ lệ tử vong do nắng nóng có thể do biến đổi khí hậu gây ra đã tăng từ khoảng 45% đầu những năm 2000 lên 65% hiện nay.

Các chuyên gia nhấn mạnh châu Âu cần tăng đầu tư vào hệ thống cảnh báo nắng nóng, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp làm mát phát thải thấp và bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, các biện pháp thích ứng cần đi đôi với việc nhanh chóng cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nguyên nhân chính thúc đẩy tình trạng nóng lên toàn cầu.