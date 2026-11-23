Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự chương trình có bà Hồ Thị Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo xã, các đoàn thể, cùng đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân trên địa bàn.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Hiệp Thạnh tặng hoa chúc mừng hội nghị

Năm 2026 là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh hoạt động sau hợp nhất từ 3 tổ chức Hội cơ sở cũ (Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp), đồng thời triển khai sắp xếp chi hội gắn với sáp nhập thôn và trường học.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Chữ Thập đỏ Việt Nam" cho các cá nhân

Dù địa bàn rộng, lực lượng cơ sở còn nhiều biến động, hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tổ chức thành công Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kiện toàn 18 chi hội trực thuộc.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng"

Công tác nhân đạo, từ thiện tiếp tục là điểm sáng với tổng giá trị hoạt động tính đến ngày 20/11/2026 đạt gần 4,88 tỷ đồng, hỗ trợ trên 5.000 lượt đối tượng.

Trao tặng biểu trưng nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn

Riêng phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 đã vận động trao tặng 2.104 suất quà trị giá hơn 1,35 tỷ đồng; 55 địa chỉ nhân đạo được duy trì hỗ trợ thường xuyên; mô hình sinh kế “Nuôi heo đen sinh sản” tiếp tục được nhân rộng giúp hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện vươn lên. Đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” cũng ghi nhận nhiều phần việc thiết thực hướng về cơ sở…

Trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc công tác hội năm 2026

Tại chương trình, hội trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam cho 3 cá nhân; trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1 nhà Chữ thập đỏ và 15 suất sinh kế cho các hộ khó khăn; trao 18 suất học bổng cho học sinh nghèo. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm và công tác hội năm 2026.

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo

Trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc công tác hội năm 2026