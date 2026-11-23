Trên 5.000 lượt người dân khó khăn xã Hiệp Thạnh được trợ giúp nhân đạo
Ngày 23/11, Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và “Ngày Cộng đồng lần thứ nhất” năm 2026; đồng thời tổng kết công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.
Tham dự chương trình có bà Hồ Thị Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo xã, các đoàn thể, cùng đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân trên địa bàn.
Năm 2026 là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Thạnh hoạt động sau hợp nhất từ 3 tổ chức Hội cơ sở cũ (Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp), đồng thời triển khai sắp xếp chi hội gắn với sáp nhập thôn và trường học.
Dù địa bàn rộng, lực lượng cơ sở còn nhiều biến động, hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tổ chức thành công Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kiện toàn 18 chi hội trực thuộc.
Công tác nhân đạo, từ thiện tiếp tục là điểm sáng với tổng giá trị hoạt động tính đến ngày 20/11/2026 đạt gần 4,88 tỷ đồng, hỗ trợ trên 5.000 lượt đối tượng.
Riêng phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 đã vận động trao tặng 2.104 suất quà trị giá hơn 1,35 tỷ đồng; 55 địa chỉ nhân đạo được duy trì hỗ trợ thường xuyên; mô hình sinh kế “Nuôi heo đen sinh sản” tiếp tục được nhân rộng giúp hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện vươn lên. Đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” cũng ghi nhận nhiều phần việc thiết thực hướng về cơ sở…
Tại chương trình, hội trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam cho 3 cá nhân; trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1 nhà Chữ thập đỏ và 15 suất sinh kế cho các hộ khó khăn; trao 18 suất học bổng cho học sinh nghèo. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm và công tác hội năm 2026.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tren-5-000-luot-nguoi-dan-kho-khan-xa-hiep-thanh-duoc-tro-giup-nhan-dao-475437.html