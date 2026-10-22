Trên 41.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng chính sách xã hội

Quang cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh; Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Trong quý III-2026, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, kịp thời giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng để giải ngân cho vay đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh tích cực thực hiện các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết quý II-2026 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra.

Kết quả, đến 30-9, đã có 41.238 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, với tổng doanh số cho vay là 3.047 tỷ đồng. Trong đó có 5.853 lượt hộ nghèo, 2.625 lượt hộ cận nghèo, 1.819 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững; trên 11.530 lượt hộ tại vùng khó khăn được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ; trên 5.410 lượt hộ được vay vốn tạo việc làm ổn định; trên 13.720 lượt hộ được vay vốn, với trên 27.300 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo theo tiêu chuẩn, góp phần cải thiện môi trường xanh sạch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực nông thôn; 101 nhà ở xã hội được xây mới, sửa chữa; 62 lượt người lao động vay vốn đi làm việc tại nước ngoài. Quan tâm thực hiện các chương trình tín dụng mới như: cho 45 người chấp hành xong án phạt tù, 13 người sau cai nghiện ma túy…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số chỉ tiêu còn chưa đạt được theo Nghị quyết như: Công tác huy động nguồn vốn được trung ương cấp bù lãi suất, chất lượng hoạt động của tổ TK&VV…

Trong quý IV-2026, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đề ra mục tiêu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, kế hoạch (nguồn vốn ủy thác tại địa phương, tăng trưởng dư nợ, huy động nguồn vốn được trung ương cấp bù) được Tổng Giám đốc NHCSXH giao năm 2026; phấn đấu tăng trưởng kế hoạch tín dụng trên 10% so với 31-12-2025, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách theo Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và Ban đại diện HĐQT NHCSXH các xã, phường thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra năm 2026 trước ngày 15-11. Các Phòng giao dịch phối hợp các tổ chức CT-XH nhận ủy thác cấp xã tham mưu UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc củng cố, sắp xếp tổ TK&VV, kiện toàn Ban quản lý tổ TK&VV trước ngày 15-12.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; xây dựng kế hoạch nguồn vốn tín dụng năm 2027...

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội của Quý III-2026. Đồng chí đánh giá, hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo lĩnh vực và địa bàn được phân công; chủ động nắm bắt tình hình thực tế để đề xuất cấp có thẩm quyền lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2026, tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Sở Xây dựng phối hợp, thông báo với Chi nhánh NHCSXH tỉnh kết quả phê duyệt danh sách khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội để tổng hợp nhu cầu vay vốn theo quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP; tăng cường công tác truyền thông chính sách tín dụng xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng...