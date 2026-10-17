Trên 40 tổ liên gia an toàn PCCC đồng loạt thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại tổ liên gia an toàn PCCC số 3, tổ 6 phường Tô Hiệu.

Các đại biểu tham dự thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại tổ 6 phường Tô Hiệu.

Tại phường Tô Hiệu, UBND phường, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại tổ liên gia an toàn PCCC thuộc nhóm liên gia tự quản số 3, tổ 6, phường Tô Hiệu.

Các lực lượng tham gia chữa cháy và CNCH.

Các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC số 3, tổ 6 phường Tô Hiệu.

Theo tình huống giả định, vào 19 giờ 30 phút ngày 17/10/2026, tại phòng khách tầng 1 của hộ gia đình số 1 thuộc Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) gồm 6 hộ trên địa bàn phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, xảy ra sự cố điện, gây cháy tại khu vực thiết bị điện và đồ dùng sinh hoạt. Đám cháy phát triển, khói lan ra phòng khách, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận, gây cản trở việc thoát nạn. Thời điểm xảy ra cháy, có 1 người mắc kẹt bên trong, hoảng loạn, có biểu hiện ho và khó thở do hít phải khói.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy.

Khi phát hiện sự cố, người trong hộ gia đình số 1 hô hoán báo cháy, kích hoạt phương tiện báo động của Tổ liên gia và thông báo cho lực lượng chức năng theo phương án diễn tập. Các hộ gia đình còn lại nhanh chóng phối hợp hỗ trợ thoát nạn, ưu tiên hướng dẫn người già, trẻ em và người cần trợ giúp di chuyển đến khu vực tập kết an toàn; triển khai chữa cháy ban đầu khi bảo đảm điều kiện an toàn.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân ra ngoài theo phương án đã thống nhất. Công an phường triển khai bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, giữ thông thoáng lối tiếp cận hiện trường và hỗ trợ sơ tán người dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia chữa cháy tại xã Chiềng Khoong.Ảnh: Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cung cấp.

Tại các xã, phường còn lại, thành viên các tổ liên gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo tình huống giả định, với các nội dung: Phát hiện cháy, sử dụng ứng dụng báo cháy 114 để liên hệ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chính quyền cấp xã, Công an xã; cắt điện khu vực xảy ra cháy; sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH tại chỗ để dập lửa, cứu người bị nạn và sơ cứu người bị thương; thực hành tính năng báo “Tôi an toàn” giữa các thành viên trong tổ liên gia.

Các lực lượng tham gia thực tập chữa cháy và CNCH tại xã Phiêng Khoài.Ảnh: Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cung cấp.

Sau hơn 30 phút triển khai, các cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn các xã, phường diễn ra thành công, đúng chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về lực lượng và phương tiện.

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho các hộ gia đình tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC; kiểm tra khả năng phát hiện, báo động, thông tin báo cháy, tổ chức thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Qua đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa người dân với lực lượng Công an, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhân viên y tế cùng các lực lượng liên quan./.