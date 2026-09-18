Trên 40 người thiệt mạng trong giao tranh gần eo biển Bab al-Mandab

Tàu khu trục Jamaran thuộc Hạm đội 83 của Hải quân Iran tuần tra tại khu vực eo biển Bab al-Mandab. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN phát

Theo các quan chức quân sự của hai bên, giao tranh bùng phát từ ngày 16/9 tại khu vực núi Kahbub và các vùng cao lân cận thuộc tỉnh Lahj, miền Nam Yemen, sau khi Houthi mở đợt tấn công mới nhằm vào các vị trí phòng thủ của chính phủ.

Một quan chức quân sự chính phủ Yemen cho biết ít nhất 19 binh sĩ thiệt mạng và 15 người bị thương, phần lớn do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi. Trong khi đó, phía Houthi cho biết ít nhất 25 tay súng của lực lượng này thiệt mạng và một số người bị thương.

Theo các quan chức hai bên, giao tranh trên bộ diễn ra cùng các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi và các đơn vị tiếp viện. Quan chức Houthi cáo buộc máy bay chiến đấu Saudi Arabia tiến hành hàng chục cuộc không kích, hỗ trợ lực lượng chính phủ trên mặt đất.

Trước đó, ngày 10/9, lực lượng Houthi đã chiếm thành phố cảng Mocha, sau đó tiến về phía Nam và kiểm soát đảo Mayyun (Perim) ở trung tâm eo biển Bab al-Mandab ngày 11/9, sau khi lực lượng chính phủ rút khỏi đảo. Lực lượng chính phủ Yemen sau đó tăng cường các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn đà tiến của Houthi tại tỉnh Lahj. Eo biển Bab al-Mandab là tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Xung đột tại Yemen bùng phát cuối năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen. Tháng 3/2015, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.