Trên 366 tỷ đồng đăng ký ủng hộ hỗ trợ người nghèo

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Nhìn lại giai đoạn 2024 - 2026, công tác an sinh xã hội được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, liên tiếp gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sinh kế. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu công tác an sinh xã hội phải được triển khai nhanh, khẩn cấp, kịp thời, vừa bảo đảm những nhu cầu thiết yếu trước mắt, vừa hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài.

Các đại biểu tham dự Chương trình. Ảnh: PV

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và MTTQ các cấp triển khai, truyền thống tương thân tương ái tiếp tục được phát huy mạnh mẽ khi hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã đóng góp kinh phí, hàng hóa, vật liệu, ngày công để giúp đỡ những gia đình khó khăn.

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, từ công tác cứu trợ khẩn cấp đến hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo Tết và tri ân người có công đã tạo thêm nguồn lực quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu chăm lo cho Nhân dân trong giai đoạn có nhiều biến động.

Phát biểu tại Chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, trong giai đoạn 2024-2026 vừa qua, bên cạnh những thuận lợi đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn ấy, truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, sự đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước đã góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Chương trình. Ảnh: PV

Năm 2024, ngay sau bão Yagi, MTTQ các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại; năm 2025 tiếp nhận hơn 4.150 tỷ đồng từ hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17 nghìn tổ chức, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả các trận thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, trong “Chiến dịch Quang Trung” năm 2025, sau hơn 45 ngày thực hiện với hàng vạn ngày công của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang và Nhân dân đã sửa chữa thần tốc 34.759 căn nhà bị hư hỏng, xây lại 1.597 căn nhà bị sập cho đồng bào miền Trung.

Công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. Riêng năm 2024, Mặt trận các cấp đã vận động hơn 7.300 tỷ đồng; cùng với nguồn lực từ ngân sách nhà nước đã xây mới, sửa chữa hơn 53.600 căn nhà Đại đoàn kết, giúp hơn 1,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh và hơn 313 nghìn lượt học sinh, sinh viên tới trường.

Cùng với chăm lo người nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với người có công với cách mạng luôn được quan tâm. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương đã vận động được hơn 470 tỷ đồng. Chương trình tri ân người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp cùng các bộ ngành tổ chức ngày 23/7 vừa qua đã huy động được gần 12.000 tỷ đồng…

Đề cập tới việc tôn vinh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu, gồm đại diện doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các văn nghệ sĩ, kiều bào và bạn bè quốc tế tại Chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, đằng sau 225 tấm gương ấy là nghĩa tình của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước. Đó là giọt mồ hôi, công sức trực tiếp của hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cả nước; là tấm lòng của những cụ già trích tiền dưỡng già, của những em nhỏ mổ heo đất ủng hộ bạn vùng lũ; là ngày lương, phần thu nhập của công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ, người lao động; là sự tận tụy thầm lặng của các đội, nhóm từ thiện…

“Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân xin ghi nhận và tri ân sâu sắc tất cả những nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa ấy. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý, rất đáng trân trọng...”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ vinh danh đại biểu tại Chương trình. Ảnh: PV

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo tốt hơn cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt mà còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội do MTTQ Việt Nam vận động.

Tại chương trình đã có khoảng 30 tổ chức đăng ký ủng hộ với số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tôn vinh 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa… giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Trong 225 tổ chức và cá nhân được tôn vinh có 39 tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở Trung ương và địa phương; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng ở Trung ương; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; 30 đơn vị là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài; 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo ở Trung ương, địa phương; 16 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động từ thiện xã hội; 6 cá nhân tiêu biểu văn nghệ sĩ, vận động viên; 40 cá nhân doanh nhân, nhà hảo tâm; 5 bệnh viện tư nhân; 3 cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; 7 tổ chức quốc tế.