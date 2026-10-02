Trên 300 người chấp hành xong án phạt tù được tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và trợ giúp pháp lý

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi và hướng dẫn quy trình, thủ tục vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm và lưu trữ lịch sử tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng, các nghị định, thông tư liên quan, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người chấp hành xong án phạt tù.

Tại hội nghị, những người chấp hành xong án phạt tù đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng. Đây cũng là dịp để các sở, ngành, đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi, nắm bắt nhu cầu thực tế, từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Người chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, giới thiệu việc làm tại hội nghị.

Thông qua chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận việc làm, nguồn vốn, các chính sách xã hội và dịch vụ pháp lý; tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm và hòa nhập bền vững với cộng đồng.