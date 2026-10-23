Trên 300 hội nghị về quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng

Một hội nghị tuyên truyền về hiệu quả của việc trồng rừng gỗ lớn tại địa bàn xã Kim Ngân - Ảnh. V.Minh

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QLBV và PCCCR; chủ trì và lồng ghép tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về QLBV và PCCCR; phổ biến, giải thích pháp luật trực tiếp cho người dân trong quá trình làm nhiệm vụ, nhất tại các thôn, bản có tình hình quản lý, bảo vệ rừng phức tạp; tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ và họp chuyên môn hàng tháng...

Đặc biệt, thông qua công tác phối hợp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ động xây dựng, phát sóng nhiều chuyên mục, phóng sự trên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, các báo Trung ương và nhiều bản tin, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường… nhằm tuyên truyền về công tác QLBV và PCCCR.

Chính nhờ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về QLBV và PCCCR, trong 9 tháng đầu năm 2026, diện tích trồng rừng toàn tỉnh đạt 15.591 ha, chăm sóc rừng trồng 48.125 ha, trồng cây phân tán đạt 2,352 triệu cây.

Đến nay, diện tích rừng trồng gỗ lớn của tỉnh đạt trên 23.500 ha; diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đạt 58.746 ha, tạo lợi thế cạnh tranh nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước cũng như cho xuất khẩu. Tỉ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đến thời điểm này ước đạt 61,01%...