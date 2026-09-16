Trên 30,9 nghìn lượt bài dự thi tuần 1 Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước'

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Sơn La tham gia dự thi.

Cuộc thi do UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tổ chức, Sở Tư pháp là Cơ quan Thường trực Ban tổ chức. Sau lễ phát động, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục và UBND các địa phương đã tập trung triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân tham gia.

Viên chức Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tham gia dự thi.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 11/9/2026, toàn tỉnh đã có 30.983 lượt tham gia dự thi. Trong đó, Khối sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng, ghi nhận 12.314 lượt dự thi và có 2.405 bài thi trả lời đúng 30/30 câu hỏi (đạt 19,5%). Khối các xã, phường, ghi nhận 18.669 lượt dự thi, có 2.952 bài thi trả lời đúng 30/30 câu hỏi (đạt 15,8%).

Kết quả giải cá nhân tuần 1, khối sở, ban, ngành, đoàn thể, trường đại học, cao đẳng: Giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dương, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; giải Nhì, thí sinh Lâm Chiến Hảo, Công ty Thủy điện Sơn La và giải Ba thuộc về các thí sinh: Nguyễn Văn Yên, Trại Tạm giam Công an tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Ở khối xã, phường, giải Nhất thí sinh Lò Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Sại; giải Nhì thí sinh Điêu Thùy Linh, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quỳnh Nhai và giải Ba các thí sinh: Hàng A Chư, Công chức Tư pháp UBND xã Mường Hung; Lò Thị Diễn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sốp Cộp.

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia dự thi.

Về kết quả tập thể, ở khối các sở, ban, ngành, Công an tỉnh dẫn đầu với 2.741 lượt người dự thi (tổng 94,14 điểm); tiếp theo là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường... Ở khối các xã, phường, phường Tô Hiệu dẫn đầu với 870 lượt dự thi (tổng 91,08 điểm); tiếp sau đó là xã Sốp Cộp, xã Tạ Khoa, xã Bắc Yên, xã Sông Mã...

Hiện nay, Ban tổ chức Cuộc thi đang tiếp tục triển khai Cuộc thi tuần 2 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia dự thi cho đến khi kết thúc Cuộc thi vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 25/9/2026.