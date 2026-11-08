Trên 3,3 tỷ đồng doanh thu bán hàng trực tiếp tại Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai

Với 88 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu trưng bày chuyên đề của 68 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp giới thiệu hơn 400 sản phẩm; trong đó có 10 sản phẩm OCOP 5 sao, 45 sản phẩm OCOP 4 sao và 203 sản phẩm OCOP 3 sao. Nhiều sản phẩm tiềm năng cũng được giới thiệu với các chứng nhận hữu cơ, ISO và an toàn thực phẩm.

Theo Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai), tổng doanh thu bán hàng trực tiếp tại Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp đạt hơn 3,3 tỷ đồng. Những mặt hàng được tiêu thụ nhiều gồm: tinh dầu, nhang và nước rửa chén từ quế; các sản phẩm atisô, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, lạp sườn, gạo Séng Cù, sản phẩm từ cá hồ Thác Bà; các sản phẩm cốt nghệ tươi mật ong, cốt gừng tươi mật ong và mật ong hoa rừng…

Người tiêu dùng tìm hiểu, mua sắm tại các gian hàng ﻿tại Không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai.

Cùng với bán hàng trực tiếp, phiên MegaLive ngày 4/11 giúp các đơn vị tiếp cận khách hàng qua hình thức trực tuyến. Diễn ra liên tục từ 9 giờ đến 17 giờ, phiên bán hàng ghi nhận gần 11.000 đơn của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh kết quả tiêu thụ, sự kiện ghi nhận những kết nối hợp tác bước đầu. Công ty cổ phần Kinh doanh, chế biến nông sản Bảo Minh đã kết nối với một số doanh nghiệp Lào Cai để hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Một số cửa hàng tại phường Lào Cai cũng thỏa thuận, ký kết nhập hàng của các đơn vị về bán... Các kết nối này tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường và tìm hiểu công nghệ phục vụ sản xuất.