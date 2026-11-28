Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Dự án xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy số 2 có tổng diện tích 15.213m², mật độ xây dựng trên 20%. Tầng cao công trình chính là 2 tầng. Một tầng là khu làm việc cán bộ chiến sĩ. Tầng còn lại là khu học viên cai nghiện, gồm các hạng mục nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận, hội trường, nhà ở người cai nghiện, nhà kỷ luật, nhà y tế, xưởng dạy nghề.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị, hệ thống hàng rào; sân đường nội bộ, hệ thống cấp điện chiếu sáng ngoài nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tổng giá trị dự án 268 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 400 ngày.

Theo Công an tỉnh An Giang, việc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy số 2 giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu làm việc, ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ và bảo đảm điều kiện quản lý, điều trị, giáo dục, dạy nghề cho 1.000 học viên cai nghiện.