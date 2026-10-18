Trên 220 công chức, viên chức được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; nhận diện những hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân và nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông...

Sau phần phổ biến lý thuyết, các đại biểu trao đổi, giải đáp các tình huống thực tế và thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và đội ngũ hướng dẫn viên lái xe an toàn, tập trung vào các nội dung: tư thế lái xe đúng, kỹ năng quan sát, chuyển hướng, nhường đường, phanh khẩn cấp, vào cua, tránh chướng ngại vật và xử lý tình huống giao thông bất lợi.

Công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Hoạt động nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, đào tạo lại và củng cố kỹ năng điều khiển phương tiện, khắc phục những thói quen lái xe chưa an toàn; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ công chức, viên chức trong chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.