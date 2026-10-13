Trên 21.900 lượt người tham gia tuần 3 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính

Diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 5/10 đến 17 giờ 30 phút ngày 8/10/2026, cuộc thi thu hút người tham gia ở 3 khối: Đảng, đoàn thể; sở, ban, ngành; xã, phường. Trong tổng số bài dự thi, có 2.383 bài trả lời đúng 20/20 câu hỏi, 3.455 bài đúng 19/20 câu hỏi và 2.791 bài đúng 18/20 câu hỏi.

Cán bộ Đảng ủy UBND tỉnh tham gia cuộc thi.

Ở khối Đảng, đoàn thể: Giải Nhất thuộc về thí sinh Cầm Bình Nguyên, Đảng ủy UBND tỉnh; giải Nhì, thí sinh Nguyễn Thị Hạnh, Đảng ủy UBND tỉnh; giải Ba, thí sinh Lường Kim Thành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; giải Khuyến khích, thí sinh Lò Thị Quỳnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại khối sở, ban, ngành: Giải Nhất thuộc về thí sinh Lò Thị Ngọc, Sở Nội vụ; giải Nhì, thí sính Doãn Thị Phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải Ba, thí sinh Đinh Thùy Vui, Sở Nội vụ; giải Khuyến khích, thí sinh Nguyễn Thúy Sâm, Sở Nội vụ.

Khối xã, phường, giải Nhất thuộc về thí sinh Lò Ngọc Nga, UBND phường Chiềng Sinh; giải Nhì, thí sinh Lò Thị Thủy, UBND xã Sốp Cộp; giải Ba, thí sinh Lường Thị Hảo, Đảng ủy phường Chiềng Cơi; giải Khuyến khích, thí sinh Vì Văn Quốc, UBND xã Sốp Cộp.

Công chức UBND phường Tô Hiệu tham gia cuộc thi.

Hiện nay, Ban tổ chức đang triển khai tuần 4, cũng là tuần thi cuối cùng của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2026, diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10 đến 17 giờ 30 phút ngày 15/10/2026. Ban tổ chức tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia dự thi. Dự kiến, tổng kết và trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức sau khi kết thúc tuần thi cuối cùng.