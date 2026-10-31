Trên 20 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm Hội chợ Thương mại Quốc tế Lai Châu năm 2016

Những ngày đầu tổ chức, không khí tại hội chợ diễn ra sôi động, nhộn nhịp. Các khu vực trưng bày luôn có đông khách tham quan, tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm. Tính đến ngày 31/10, hội chợ đã thu hút trên 20 nghìn lượt người đến tham quan, mua sắm. Hàng hóa được giới thiệu phong phú, từ nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng.

Trong số các gian hàng đã đăng ký, có 36 gian của các sở, ngành, trung tâm xúc tiến thương mại và đơn vị trong nước; 12 gian quốc tế; 20 gian của tỉnh Lai Châu và 162 gian của doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước.

Đáng chú ý, khu vực trưng bày của các địa phương như Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ thu hút sự quan tâm của khách tham quan với nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản vùng miền. Các gian hàng của Công ty Cổ phần Sâm PuSiLung Lai Châu và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sâm Việt Nam cũng tạo điểm nhấn với các sản phẩm từ sâm và dược liệu, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của địa phương.

Nhiều gian hàng trong nước và quốc tế thu hút sự tham quan, trải nghiệm và mua sắm của người dân.

Cùng với đó, hội chợ còn có sự tham gia của doanh nghiệp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với 10 gian hàng và Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay (Lào) với 2 gian hàng. Sự góp mặt của các đơn vị quốc tế góp phần mở rộng không gian giao thương, tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, quảng bá sản phẩm và kết nối hợp tác.

Hoạt động mua sắm diễn ra sôi nổi.

Không chỉ là điểm đến tham quan, mua sắm, hội chợ còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Lai Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế.