Biển người đổ về chùa Yên Tử ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Sáng 24/11, đường hành hương lên non thiêng Yên Tử thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đông nghịt người đến hành hương và tham quan.

Ngay từ tờ mờ sáng, nhiều đoàn bạn trẻ nối đuôi nhau leo từng bậc thang lên các điểm thuộc dãy núi Yên Tử.

Từ sáng sớm 24/11, hàng nghìn người dân và du khách đã tới danh thắng Yên Tử, TP Quảng Ninh để vãn cảnh, chiêm bái vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Mặc dù trời có gió lớn, sương mù kèm mưa nhẹ nhưng từ rạng sáng đã có rất đông người nối chân nhau để đi lên khu vực chùa Đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động tại di tích, đơn vị quản lý đã miễn phí toàn bộ dịch vụ cáp treo trong ngày. Tại khu vực ga cáp treo, hàng dài người xếp hàng để tới lượt, mặc dù đã huy động 100% nhân lực nhưng do số người quá đông nên nơi đây luôn trong tình trạng ùn ứ.

Quảng trường Phật Hoàng Trần Nhân Tông dòng người đổ về mỗi lúc một đông.

Người dân và du khách chen nhau nhích từng bước để tới được trước chùa Đồng chiêm bái.

Lực lượng chức năng tại đây căng mình để điều tiết hướng đi cho người dân đồng thời đảm bảo an ninh trật tự nơi linh thiêng.

Theo đại diện Ban Quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử, tính đến trưa 24/11 đã có khoảng hơn 2 vạn người hành hương lên Yên Tử để chiêm bái, lễ Phật.

Hòa chung không khí cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Yên Tử, TP Quảng Ninh triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, tập trung cao điểm từ ngày 18-24/11.

Các chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng, trải nghiệm văn hóa truyền thống và sinh hoạt cộng đồng góp phần tạo nên không khí vui tươi, gắn kết trên địa bàn.