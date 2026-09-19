Trên 2.000 người di cư tại Ceuta phải quay trở lại các bãi biển

Người di cư tìm cách bơi từ Maroc sang Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. Ảnh minh họa: AA/TTXVN phát

Trước đó, ngày 18/9, hàng nghìn người di cư được lực lượng Vệ binh Dân sự và Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha hộ tống rời các bãi biển Trampolín và Benítez để đến cơ sở tiếp nhận mới tại cảng. Cơ sở này có sức chứa khoảng 1.700 người, trong khi hơn 4.000 người được đưa từ các bãi biển đến đây. Do cơ sở nhanh chóng kín chỗ, hơn 2.000 người phải quay trở lại các bãi biển. Hiện vẫn còn khoảng 3.000 người đang ở trên các tuyến phố của Ceuta.

Tình trạng quá tải khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn. Cảnh sát đã phải bắn chỉ thiên để kiểm soát đám đông. Chính quyền địa phương cho biết không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Việc người di cư quay trở lại cũng khiến kế hoạch dọn dẹp các bãi biển phải tạm hoãn. Tại bãi Trampolín, nhiều lều và lán tạm vẫn được dựng trên cát sau nhiều tuần người di cư sinh sống tại đây.