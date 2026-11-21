Đúng 7 giờ, cả 18/18 khóm trên địa bàn phường đồng loạt khai mạc hội nghị bầu cử trưởng khóm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia, phường bố trí 20 khu vực bỏ phiếu.

Tại Khóm 1, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đến dự hội nghị và trực tiếp thực hiện quyền, nghĩa vụ của cử tri. Các khóm còn lại cũng có đại diện lãnh đạo địa phương tham dự.

Đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương (thứ 2 từ phải sang), dự hội nghị bầu cử tại Khóm 1.

Cuộc bầu cử Trưởng khóm không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị ở cơ sở mà còn thể hiện tinh thần dân chủ trực tiếp và trách nhiệm của người dân đối với công việc chung của cộng đồng. Từ sớm, cử tri tại các khóm đã có mặt đầy đủ, chủ động tìm hiểu quy định bầu cử và tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, gần dân, sát dân.

Đông đảo cử tri Khóm 1 đến từ sớm để làm thủ tục nhận phiếu bầu.

Cán bộ Khóm 6 hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định bầu cử.

Tại ngày bầu cử, cử tri Lâm Thanh Tâm (Khóm 6) cho biết, người dân đã nhận thẻ cử tri, thư mời và đến trụ sở khóm từ sớm để nghe phổ biến quy định cũng như tìm hiểu tiểu sử người ứng cử. Đánh giá về ứng cử viên Trưởng khóm lâm thời Mã Quốc Quân, bà Tâm bày tỏ: “Qua tìm hiểu tiểu sử và quá trình hoạt động, chúng tôi thấy đồng chí Mã Quốc Quân là một cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình và có năng lực. Cử tri đặt nhiều niềm tin để đồng chí phát huy vai trò, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân và góp phần giữ gìn cuộc sống ổn định cho bà con”.

Đồng chí Võ Văn Dũng và cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu bầu trưởng khóm tại Khóm 1.

Những lá phiếu trong ngày 21/11 gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri phường Bạc Liêu vào đội ngũ cán bộ cơ sở nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần tâm huyết, bản lĩnh, sâu sát thực tiễn, biết lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân xây dựng khóm ngày càng vững mạnh, văn minh./.