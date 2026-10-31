Trên 17.000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ nhất - năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao của học sinh, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong trường học, nâng cao sức khỏe, thể lực và giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để học sinh các địa phương giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên trong thể thao. Ông Nguyễn Khắc Hiếu chúc các vận động viên thi đấu trung thực, đoàn kết, phát huy tinh thần cao thượng, nỗ lực đạt thành tích cao, góp phần vào thành công chung của Hội khỏe Phù Đổng.

Nghi thức rước đuốc truyền thống tại Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất - năm 2026.

Lễ khai mạc có sự tham gia của trên 2.500 người đến từ Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ, đội ngũ giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và các đơn vị.

Chương trình gồm các nội dung: Diễu hành biểu dương lực lượng; nghi lễ rước và thắp lửa truyền thống; đồng diễn nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Tuổi trẻ Đất Tổ, khát vọng vươn cao”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh đón nhận ngọn đuốc truyền thống, mở đầu nghi thức thắp lửa tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ nhất - năm 2026.

Điểm nhấn của lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ là nghi thức rước và thắp lửa truyền thống. Ngọn lửa được rước về từ Đền Hùng, vùng đất cội nguồn thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, nơi các Vua Hùng có công dựng nước, khơi nguồn truyền thống yêu nước và hun đúc sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ngọn lửa mang theo niềm tự hào về cội nguồn, thắp sáng ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Đất Tổ, lan tỏa tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các vận động viên thi đấu hết mình, chinh phục những thành tích mới.

Các đoàn vận động viên tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất - năm 2026.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 nhằm khơi dậy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong học sinh, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích để học sinh giao lưu, học hỏi, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu thể thao, góp phần phát triển phong trào thể thao học đường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn của tỉnh kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).