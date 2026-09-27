Trên 13 triệu lượt khách thông qua cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Theo đại diện cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hoạt động khai thác tại cảng được duy trì an toàn, ổn định và thông suốt, tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực qua 9 tháng đầu năm.

Hình ảnh hành khách di chuyển qua cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đáng chú ý, cảng hàng không đã phục vụ 13,1 triệu lượt hành khách với hơn 77.000 lượt chuyến bay cất, hạ cánh. Sản lượng hàng hóa đạt hơn 30 ngàn tấn, tương đương 72% kế hoạch năm 2026.

Trong 3 tháng cuối năm, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác định đây là giai đoạn “nước rút”, vừa để hoàn thành kế hoạch năm 2026, vừa chuẩn bị nền tảng cho các mục tiêu tiếp theo.

Thời tiết những tháng cuối năm được dự báo còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống thiên tai và chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan tiếp tục được cảng đặt lên hàng đầu.

Công tác kiểm soát vật thể bay không người lái (UAV), vật ngoại lai (FOD), chim và động vật hoang dã tiếp tục được siết chặt để phòng ngừa rủi ro.

Cảng hàng không cũng thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà ga T1 giúp nâng cao khả năng phản ứng nhanh, phối hợp xử lý tình huống, bảo vệ an toàn tối đa cho hành khách, người lao động và tài sản.

Chú trọng nâng tầm trải nghiệm của hành khách thông qua việc rà soát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác.