Trên 102.000 lượt dự thi Cuộc thi Công dân số Xứ Lạng trong tuần thứ ba

Công an xã Tân Tiến tham gia Cuộc thi Công dân số Xứ Lạng

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia cao, như các phường: Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri; xã Chi Lăng; các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực VI và Viễn thông Lạng Sơn.

Trong tuần thi có 8.933 bài thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi, đạt số điểm tuyệt đối. Ban Tổ chức đã xác định 11 thí sinh đạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải khuyến khích. Giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, xã Thiện Thuật.

So với tuần thứ hai, số người đăng ký tham gia tuần thi thứ ba tăng 336 người, tổng số lượt dự thi tăng 1.280 lượt. Qua đó cho thấy số lượng người tham gia và lượt dự thi tiếp tục tăng, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, nâng cao kỹ năng số trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.