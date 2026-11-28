Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc trại rèn luyện. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu khai mạc trại rèn luyện, chị Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố cho biết: Trại rèn luyện dành cho học sinh khối THPT là hoạt động thường niên, tạo cơ hội để cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh trong tổ chức các hoạt động phong trào. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trường học năng động, có trách nhiệm, vừa vững kỹ năng nghiệp vụ vừa có lý tưởng, đạo đức và tinh thần cống hiến.

Các trại sinh tham gia lễ khai mạc trại rèn luyện. Ảnh: Nga Sơn

Trong 2 ngày (28 và 29-11), 104 trại sinh được bồi dưỡng kỹ năng xây dựng video ngắn, ứng dụng công nghệ số trong truyền thông; kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng ứng cứu đuối nước; tham gia các hoạt động tập thể, trò chơi lớn, giao lưu lửa trại và rèn luyện thể chất…

Một trong những nội dung đáng chú ý của trại rèn luyện là chuyên đề “Từ nhận thức đến hành động: Vai trò của cán bộ Đoàn trường học trong xây dựng môi trường văn hóa học đường” do đồng chí Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn trực tiếp trao đổi, chia sẻ. Qua đó, các trại sinh có cơ hội bày tỏ những vấn đề thực tiễn tại trường học, từ văn hóa ứng xử, sử dụng mạng xã hội đến phòng ngừa bạo lực học đường; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ Đoàn trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Các trại sinh tham gia trò chơi lớn trong khuôn khổ trại rèn luyện. Ảnh: Nga Sơn

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Nguyễn Trần Phương Hà mong muốn: Mỗi trại sinh không chỉ tiếp thu kiến thức, kỹ năng mới mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng kết nối, dẫn dắt tập thể và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Quan trọng hơn, sau khi trở về đơn vị, các trại sinh sẽ biết vận dụng những điều đã học vào thực tiễn, bắt đầu từ việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn, xây dựng sản phẩm truyền thông sáng tạo đến tổ chức các hoạt động hỗ trợ bạn bè. Qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh niên trường học ngày càng thiết thực, hấp dẫn.